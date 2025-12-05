遭控職場霸凌、違法解僱 台大：已啟動調查

台大紀念品店「新月台」遭前員工爆料有違法解僱情事，校方稱當事人涉法律案件。（資料照）

台灣大學專售紀念品的「新月台」，遭前員工偕高教工會指控副校長丁詩同、國際長袁孝維等有職場霸凌，向勞動部及校長陳文章申訴後竟遭違法解僱。校方表示，皆會遵守相關規定，確保同仁權益，而2名員工遭解僱是因涉及偽造文書、詐領薪資等法律問題，對於員工申訴遭不法侵害，也已組成外部專家調查小組啟動調查。

台大主秘王大銘指出，校長陳文章於10月28日收到當事人EMAIL陳情受到職場不法侵害，當日立刻回覆當事人並責成人事室立即處理。隔日人事室以EMAIL告知當事人會依相關規定辦理後續調查，並於11月5日發函，請陳情人填具「職場不法侵害申訴單」，以憑辦理，多日後雖未獲陳情人回應，但基於保障勞工權益的立場，主動調查，故稱校方延宕處理陳情案並非事實。

請繼續往下閱讀...

對於指控校方涉及勞資糾紛與不法侵害等指控，王大銘表示，校方已於11月21日依規定簽請組成調查小組進行調查。而為昭公信，調查小組成員皆為外部專家，包括律師、專業心理輔導師及人力資源專家等，並加上學校工會代表。陳情案調查已啟動，待有結果後將儘速回覆陳情人。

台大法務處執行長陳琬渝強調，解僱2人有法律基礎，因於10月底時發現2人有疑似簽到紀錄不實、詐領薪資、偽造文書等情事，並已蒐集到相關證據，分別於10月29日、30日依據勞基法第12條第1項第4款解僱2人，並於10月30日附證據向警局報案，已完成筆錄，目前已在偵查程序中。

針對國際長袁孝維深度涉入新月台事務，王大銘解釋，因國際處常需要接待台大的國際友人，早期學校紀念品相關事務是由國際處處理，做了多種紀念品，後來成立紀念品辦公室，國際長視為相關延續，並無正式職務，屬於顧問性質。且當初利百代捐助新月台是由國際長牽線，國際長希望營運上可以很好，所以較為關心。

至於校方調閱監視器的問題，校方澄清，先前新月台曾發生門沒鎖、燈沒關，校方為了進一步盤點損失、了解情況，由紀念品辦公室主任、副校長丁詩同及駐警人員共同調閱錄影畫面，與解僱及職場不法侵害申訴等事完全無關。

