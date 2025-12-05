為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北市爆14貓命案！飼主裝垃圾袋棄屍 許淑華：上週才救出1狗4貓

    2025/12/05 14:52 記者孫唯容／台北報導
    台北市議員許淑華指出，上週就曾到該案發處救援出1狗4貓，沒想到如今又傳出此憾事。（議員許淑華服務處提供）

    台北市議員許淑華指出，上週就曾到該案發處救援出1狗4貓，沒想到如今又傳出此憾事。（議員許淑華服務處提供）

    台北市信義區富陽街爆出多隻貓咪死亡案件，一名游姓女子把12隻貓屍，裝進兩袋垃圾袋內丟棄垃圾車，鄰居聞到異味報警，袋內計3成貓、9幼貓屍體，已死亡超過2個月，該案前後更達14隻貓咪死亡，交由動保處開罰。台北市議員許淑華指出，上週就曾到該案發處救援出1狗4貓，沒想到如今又傳出此憾事，要求動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理。

    許淑華指出，11月28日她前往救援信義區一戶民宅內的狗狗與貓咪，當時帶出1隻狗與4隻貓及1具貓屍，目前1狗4貓都在接受良好照護，狀況也已逐漸穩定。原以為這件事情終於能告一段落，沒想到，本週又傳來更讓人心痛的發展。

    昨（4）日有民眾在信義區崇德街與嘉興街口附近，發現一名女子拿著兩袋垃圾前往垃圾車丟棄，伴隨著強烈惡臭，懷疑袋內可能是動物遺體。許淑華指出，民眾立即通知蓋情況，她也馬上通知警察局跟動保處，要求至現場暸解狀況，並建議相關單位，通知地檢署於今日上午至現場勘查，暸解屋內是否還有其他受害的貓咪或貓屍。

    許淑華表示，警方與動保處人員到場後，打開其中一袋垃圾，確認裡面竟然是兩具成貓的遺骸。結果不只如此，警察陪同志工到現場一袋一袋檢查，才發現另一袋垃圾雖已被收進焚化廠，卻發現袋中還有9隻小貓與1隻大貓的遺骸。警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向，相關單位將儘速依《動保法》規定，進行進一步調查及裁罰。

    許淑華指出，這名女子所居住的地址，其實正是上週他們前往救援的同一個租屋處。當時鄰居長期反映屋內傳出狗吠與貓咪嚎叫，甚至出現惡臭。動保處訪視後在獸醫師判斷下，帶回1隻狗及4隻貓救治，「然而屋內竟還有更多動物受害，讓人難以言喻的難過。」

    許淑華說，這兩天鄰居與愛媽志工、動保同仁及獸醫團隊都一起協助到深夜，真的辛苦了，今天上午動保處及相關單位已再次前往現場，希望釐清更多細節，並依法辦理，她會持續與動保處、警方保持聯繫，追蹤後續處置，也會第一時間向大家報告進度。

    警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向。（議員許淑華服務處提供）

    警方已調閱女子自租屋處步行至垃圾車的監視器畫面，並持續追查後續動向。（議員許淑華服務處提供）

