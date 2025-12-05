台南「陸空起飛」！捷運藍線明年動工 鐵路地下化通車倒數

台南市區鐵路地下化預計明年底下地通車。（圖擷自「交通部鐵道局」臉書粉絲專頁）

台南交通要全面升級了！過去1年在重大建設上火力全開，不只啟用3座前瞻立體停車場、2座轉運站，最受矚目的捷運與鐵路立體化也都迎來關鍵進展，台南不再要當「6都唯1沒有捷運的城市」。

南市交通局長王銘德表示，眾所期盼的捷運第1期藍線已獲行政院核定，基本設計也同步展開，目標明（2026）年完成統包招標、啟動先期工程，並力拚6年後通車。至於其他路線包括第1期藍線延伸線、紅線、深綠線等，也都已送中央審議；綠線正在做最後修訂，黃線的可行性研究也持續推進。

請繼續往下閱讀...

另一重大工程是台南鐵路地下化。全長8.23公里的主隧道已全部完成，鐵道局預估明年底就會把軌道切換到地下，全新的台南地下車站也同步啟用。新增的林森站、南台南站則分別預計於2029年、2030年開站，南鐵地下化整體計畫將在2031年3月全部完工。

永康地區的鐵路立體化也同步前進，全長6.72公里、可消除3處平交道與3座陸橋的計畫已獲行政院核定，未來永康、大橋站將變身地下站，還會新增康橋地下站。後續由鐵道局接手綜合規劃與設計。

至於新市與仁德的立體化也都有進度，新市段已送交通部審議並完成實地勘查，仁德段已完成可研並取得台鐵、議會同意，預定今年底前提報交通部審議。

王銘德強調，未來台南發展核心，市長黃偉哲將府城、沙崙、南科等3大發展核心一併納入6條捷運優先路網。除了拚第1期藍線明年開工，其他路線也均按部就班的展開規劃作業，爭取中央核定，帶台南邁向「捷運城市」新時代。

台南捷運第1期藍線工程預於明年動工，圖為經過路線東門路3段。（記者洪瑞琴攝）

台南捷運第1期藍線示意圖。（南市交通局提供）

台南市交通局長王銘德（左6）偕同交通團隊宣示明年台南捷運第1期藍線動工目標。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法