綠島人罵路爛「買百顆雞蛋回家剩1顆」 台東市也嘆路不平專案

台東縣議員王姷力今天批評綠島鄉環島道路坑坑洞洞，還同放映台東市馬路平整，嘆天差地別；不過，台東市民也嘆以前的路平專案現在根本變成「路不平專案」，市區道路因挖下水道，處處補丁，行車跳動，不是王姷力說的那麼平。

王姷力在質詢時展示了多段路面影像，畫面中綠島道路水泥路面嚴重坑坑洞洞、標線模糊，與台東市區平坦的柏油路形成鮮明對比，她痛斥這條路已讓「摔倒不少人」，根本不像一條給人車行走的馬路。綠島作為一個「國際級的觀光島嶼」，需要的是一條安全又平坦的柏油路，而不是現行「坑坑洞洞」的水泥路面。

她批縣府對廠商的監督不力，導致工程品質粗糙不堪，民眾都調侃買100顆雞蛋，回到家只一顆！她要求未來公所持續提出馬路友善計畫時，縣府對於廠商的要求一定要特別嚴格，避免重蹈覆轍。

縣府建設處長蔡勝雄回應時坦承，離島鋪設柏油面臨的主要難題在於柏油運送困難及當地設置拌合場的量能不足，所以只能以水泥鋪路。他說，目前有屏東科技大學提出冷料拌合的新技術，未來若此技術成熟並通過驗證，將是解決離島鋪設柏油的重大契機。

台東市民對路不平也有極大民怨，認為根本不像王姷力所說的那麼平整，事實上，近年來市區道路，特別是大豐地區路面因下水道工程，到處都挖挖補補，且補的不平整，有凸有凹，筋骨不好的人騎機車如果稍不注意，就被彈跳到骨頭快拆散，市民調侃，路平專案早就被路不平專案取代了！

