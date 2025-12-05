為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗苑裡順天、房南段爆堆置廢棄物案 議員陳品安促環局積極處理

    2025/12/05 14:42 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗栗苑裡順天段與房南段爆堆置廢棄物案，苗栗縣議員陳品安（左）要求環保局積極處理。（取自苗栗縣議會網站）

    苗栗苑裡順天段與房南段爆堆置廢棄物案，苗栗縣議員陳品安（左）要求環保局積極處理。（取自苗栗縣議會網站）

    苗栗縣議員陳品安今天於縣議會總質詢時指出，苗栗縣苑裡鎮順天段與房南段爆發堆置廢棄物案，順天段被發現大量含毒廢玻璃、廢玻璃纖維、廢塑膠與集塵灰太空包；房南段曾因火災造成空污，更發現堆置於順天段土地相似的集塵灰固化塊，且兩塊土地距離僅1.8公里，加上承租土地行為人皆已死亡，要求環保局積極處理、向縣民說明進度。

    陳品安指出，她所收到的資料顯示順天段仍有約1800公噸廢棄物未清理，環保局於今年5月12號要求地主提出廢棄物的處理計畫書，但地主置之不理，行為人又已經過世，她認為縣府環保局應先算出清運費用，再由地主繳納，若地主不繳應強制執行；她也詢問縣府環保局處理進度、認為應更主動積極，如可與警方、檢方主動聯絡。

    苗栗縣長鍾東錦則說，環保局不夠積極，既然已查到2家廢棄物源頭應馬上移送地檢署；鍾東錦也說，縣府若用公帑替業者清運，縣民不會同意，且行為人是人頭非老闆，應採取更強硬手段。

    陳品安也認為不該用公帑清運，否則苗栗縣政府將成冤大頭，會吸引更多非法業者傾倒廢棄物。

    苗縣府環保局長陳華盛說，近期將簽辦強制代理清運估算費用需3000多萬；現場揚塵將以帆布覆蓋、土壤已公告為控制場址，並要求3名行為人提土壤控制計畫書，目前行為人未提出，已各開罰100萬並按次開罰，地下水明年會打水井繼續監測。

    陳品安也提到房南段距離順天段近，且發現堆置集塵灰固化塊與順天段相似，懷疑幕後主使可能為一人，認為環保局應積極追查。

