為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆碇內國中前公車亭一夜消失！ 原來是這樣

    2025/12/05 13:43 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆暖暖碇內國中對面的公車候車亭一夜之間突然不見了。（連恩典提供）

    基隆暖暖碇內國中對面的公車候車亭一夜之間突然不見了。（連恩典提供）

    基隆市暖暖區碇內國中前公車候車亭，民眾一早赫然發現一夜之間突然消失了，急忙向議員反映，經查，才發現是公車處拆了整建候車亭！居民說連個公告都沒有，讓人嚇一跳。公車處表示，近日整修全市12處老舊公車亭，預估1個月內整修完成，讓民眾有更舒適的候車空間。

    基隆市多雨，尤其是冬天經常連日陰雨，因此公車候車亭對公車族很重要，等車時可以暫時遮風擋雨，副市長邱佩琳近年爭取了國內知名企業認養基隆公車候車亭，打造有特色、安全的候車空間。

    今天上午6點多，暖暖區的民眾卻發現碇內國中的候車亭一夜之間就突然消失了，現場乾乾淨淨，一點痕跡都沒有，以為是被偷走了，趕緊向在地的議員林旻勳和連恩典反映。經議員向公車處查詢，才知道原來是公車處要整建公車候車亭，廠商提前將候車亭拆走。

    連恩典表示，碇內國中對面的候車亭老舊，今年市府完成學校周邊通學步道工程，因此整體更新候車亭，只是沒想到廠商拆除了整座舊的候車亭，卻沒有張貼公告，讓民眾誤以為候車亭被偷了。

    林旻勳說，今天一早接到上班及通學的民眾通知，碇內國中公車亭怎麼突然不見了？昨天還在，擔心公車會不會正常行駛，經詢問公車處才知公車亭是準備要更新，要求公車處在現場做暫時性標示，讓民眾知道乘車一切正常，不用擔心，工班已準備進場施作，預計下週完工。

    連恩典說，除了碇內國中候車亭外，碇內郵局前的「寶祥吉祥」候車亭也在進行整修中。

    公車處副處長曾令偉表示，公車處近期針對全市12處老舊候車亭進行整修或重建，總經費638萬元，視天候狀況，預估在1個月內將會陸續完工，提供民眾更舒適的候車空間。

    基隆暖暖區碇內郵局前「寶祥吉祥」候車亭正在整修中。（連恩典提供）

    基隆暖暖區碇內郵局前「寶祥吉祥」候車亭正在整修中。（連恩典提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播