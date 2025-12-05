基隆碇內國中前公車亭一夜消失！ 原來是這樣

基隆暖暖碇內國中對面的公車候車亭一夜之間突然不見了。（連恩典提供）

基隆市暖暖區碇內國中前公車候車亭，民眾一早赫然發現一夜之間突然消失了，急忙向議員反映，經查，才發現是公車處拆了整建候車亭！居民說連個公告都沒有，讓人嚇一跳。公車處表示，近日整修全市12處老舊公車亭，預估1個月內整修完成，讓民眾有更舒適的候車空間。

基隆市多雨，尤其是冬天經常連日陰雨，因此公車候車亭對公車族很重要，等車時可以暫時遮風擋雨，副市長邱佩琳近年爭取了國內知名企業認養基隆公車候車亭，打造有特色、安全的候車空間。

今天上午6點多，暖暖區的民眾卻發現碇內國中的候車亭一夜之間就突然消失了，現場乾乾淨淨，一點痕跡都沒有，以為是被偷走了，趕緊向在地的議員林旻勳和連恩典反映。經議員向公車處查詢，才知道原來是公車處要整建公車候車亭，廠商提前將候車亭拆走。

連恩典表示，碇內國中對面的候車亭老舊，今年市府完成學校周邊通學步道工程，因此整體更新候車亭，只是沒想到廠商拆除了整座舊的候車亭，卻沒有張貼公告，讓民眾誤以為候車亭被偷了。

林旻勳說，今天一早接到上班及通學的民眾通知，碇內國中公車亭怎麼突然不見了？昨天還在，擔心公車會不會正常行駛，經詢問公車處才知公車亭是準備要更新，要求公車處在現場做暫時性標示，讓民眾知道乘車一切正常，不用擔心，工班已準備進場施作，預計下週完工。

連恩典說，除了碇內國中候車亭外，碇內郵局前的「寶祥吉祥」候車亭也在進行整修中。

公車處副處長曾令偉表示，公車處近期針對全市12處老舊候車亭進行整修或重建，總經費638萬元，視天候狀況，預估在1個月內將會陸續完工，提供民眾更舒適的候車空間。

基隆暖暖區碇內郵局前「寶祥吉祥」候車亭正在整修中。（連恩典提供）

