    首頁 > 生活

    高雄聖誕生活節卡司完整公布 韋禮安等25組 「連續5天」中央公園開唱

    2025/12/05 13:07 記者葛祐豪／高雄報導
    「2025高雄聖誕生活節」重磅卡司。（市府提供）

    高市經發局今（5）日公布「2025高雄聖誕生活節」完整的重磅卡司，除了上週率先公佈的滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER及鄭宜農，今天更公布邀請到韋禮安、Gummy B、洪佩瑜、傻子與白痴等25組超豪華陣容，將帶來旗艦級的聖誕大秀。

    「2025高雄聖誕生活節」於上週五（11月28日）於高雄中央公園正式點燈，揭開南台灣最熱鬧聖誕盛宴。本屆活動亮點「聖誕黃金週-Golden公園大舞台」將於12月20日至24日，首次連唱5天的超強卡司表演，創歷年之最。

    高市經發局長廖泰翔表示，聖誕生活節是高雄最溫馨熱鬧的冬日約定，今年音樂表演「浪漫加碼」直衝5天的聖誕黃金週，在「Golden公園大舞台」共25組精彩卡司，及「Merry買你的市集」匯集來自高雄各大商圈、市集名攤及原民料理等，超過150攤精彩饗宴。

    活動首日將由曾獲金音獎最佳嘻哈歌曲的新星Gummy B，以及呼聲極高的金曲獎最佳樂團落日飛車Sunset Rollercoaster領銜開場；更多實力派歌手與樂團也將接力登場，包含高雄子弟兵洪佩瑜、滅火器Fire EX.，指標性樂團-美秀集團、傻子與白痴、麋先生MIXER，金曲級歌手韋禮安、鄭宜農、aDAN薛詒丹，及近期於電視節目《樂團祭》展露頭角的庸俗救星、老貓偵探社、Blueburn等人氣新秀。。

    2025高雄聖誕生活節演出總卡司如下:韋禮安、落日飛車、滅火器、美秀集團、麋先生、鄭宜農、洪佩瑜、Gummy B、傻子與白痴、淺堤、無妄合作社、庸俗救星、馬克、薛詒丹、DSPS、凹與山、Blueburn、固定客、老貓偵探社、羊米人、宝島材料行、宇宙資料庫、過敏症候群、民生電氣、DJ Han Chen。

    「2025高雄聖誕生活節」重磅卡司。（市府提供）

