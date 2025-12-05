竹縣府：只協調社宅用地與審議 全縣8用地陸續取得將蓋3千戶

新竹縣政府產業發展處長陳偉志說，新竹縣的社宅執行率並非0，縣府負責協調用地和審查進展都很具體，新建工程則是住都中心負責。（記者黃美珠攝）

新竹縣的社宅推動績效被指掛「蛋」，縣府產業發展處長陳偉志喊冤說，新竹縣的社會住宅依中央和地方分工，縣府只幫忙協調取得用地和幫忙審議，負責設計規劃和新建則在住都中心。事實上縣內已有8處社宅用地已經取得或辦理用地變更中，縣府推動並非一事無成。目前全縣計畫新建社宅3000戶，最快完成的湖口「新湖好室」132戶，預計2028年就會完工。

陳偉志說，新竹縣社會住宅推動聯盟的請願主張獲縣都委會委員們重視，請陳情代表與會做陳述，也決議組專案小組針對民眾的訴求和縣府財政處原擬的開發方案做審慎研議。

陳偉志強調，新竹縣因非6都，所以在新建社會住宅方面，縣府和住都中心的分工，就是由縣府協助用地的協調和審議，社宅的規劃設計與新建則交由住都中心辦理，目前縣內計畫要蓋的社宅共3000戶，分別坐落在湖口、新豐、竹東以及竹北8處。

其中竹東仁愛段286地號、也就是大明路段上的已規劃要蓋280戶社宅。另，在忠義市地重劃區0.29公頃，跟甫於今天都委會剛通過的朝陽路和莊敬路口1.97公頃都市更新土地，未來都會蓋社宅。

湖口的「新湖好室」132戶2028年就會完工，「信勢安居」已完成用地變更，正由住都中心規劃設計當中。至於新豐的光星營區也有規劃560戶的社宅用地。

竹北東興圳周邊2筆機關用地，目前已獲內政部都委會專案小組會議通過，將排入大會審議討論，以做後續機關用地的變更。

