台灣鯛烏龍檢驗恐國賠 高市府頭一遭

高市衛生局檢驗全聯販售的「台灣鯛魚排」爆出烏龍。（衛生局提供）

高市衛生局爆出全聯販售的「台灣鯛魚排」驗出動物用藥，未料竟是大烏龍，養殖業者恐將提出國賠；據了解，以往高市府國賠案以道路、樹木或霸凌為主，因為食安烏龍檢驗而必須走上國賠這是第一遭。

高雄市法制局副局長徐武德表示，國賠有一定程序，一般由賠償義務機關受理，本案就是高雄市衛生局。經過審酌後，如果衛生局認為有錯，包括人的錯或公共設施的錯，會與請求權人（如養殖業者、全聯）進行協議，若對方無責，會根據錯誤的比例，以及對方提出的理由及證據，決定要給多少賠償金額。

請繼續往下閱讀...

徐武德說，如果請求權人同意賠償金額，協議就成立，再提到市府國賠會審議通過；但若協議不成，案件也會送到市府國賠會，審酌是否有再協議的必要，若案件已協議多次仍無共識，將發給協議不成立證明書，請求權人就可到法院進行訴訟。他強調，「國賠法的精神，是協議先行程序，不成才進入法律訴訟」。

據了解，以往高市府的國賠案件，以道路、樹木或霸凌案件為主；因為食安檢驗烏龍，而必須走上國賠，這是第一遭。

另針對過去有沒有發生類似檢驗作業疏失，而移送的案例？高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，由於這個案件涉及層面比較廣大，所以主動移請檢警協同偵辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法