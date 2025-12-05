為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    焚化爐燒廚餘安啦！環境部：戴奧辛含量更低了

    2025/12/05 12:00 記者楊媛婷／台北報導
    廚餘養豬於明年底走入歷史，未來1年地方允許且通過檢核廚餘養豬場仍可用正面表列的事業廚餘、禽畜下腳料、動物性廢渣等，環境部今（5日）說明，目前已有30家廚餘養豬場裝設即時監視系統，焚化爐也加強監測戴奧辛檢測，63支排放管道已裝27支，檢測數據合格且低於過去3年平均，也擬對減少剩食提出獎勵措施。

    今年10月國內爆發首例非洲豬瘟疫情，而國際非洲豬瘟疫情幾乎都是由未蒸煮完全的廚餘產生，政院昨宣布廚餘養豬將於明年底走入歷史，過去廚餘62%都是透過豬隻去化，在未來1年的廚餘養豬轉型期間，環境部次長沈志修表示，自10月23日起就禁用廚餘，地方政府環保局也啟動應變計畫，包含廚餘都請清運業者或清潔隊送到指定場所，目前大多都直接送到焚化爐焚化處理。

    針對外界擔憂廚餘送焚化爐可能產生戴奧辛，沈志修指出，目前有25廠焚化爐處理廚餘，總計有63支排放管道，已完成27支管道採樣，目前戴奧辛排放濃度0.003到0.019ng-TEQ/Nm³，而戴奧辛的排放標準為0.1 ng-TEQ/Nm³，甚至低於過去3年平均，以目前焚燒廚餘最多的台中文山焚化爐為例，過去3年平均戴奧辛排放量為0.015ng-TEQ/Nm³，今年上半年為0.01ng-TEQ/Nm³，目前監測的數據為0.01ng-TEQ/Nm³。

    環管署副署長林左祥進一步說明，國內的焚化爐大多是30年前設置，當的時空背景垃圾跟廚餘都是包在一起處理，焚化爐就有考量處理廚餘的功能，因此訂定指引，包含要加強瀝水、混拌均勻、穩定投料、爐溫控制、排放監控等。

    中央大學教授林木彬表示，每天焚燒的垃圾總量約2萬噸，目前送到焚化爐或掩埋處理的堆肥量每天約284噸，約佔總體垃圾量1-2%，只要混合均勻，就可避免戴奧辛產生。

    為推動廚餘減量，環境部、教育部、農業部3部會將推動惜食環境教育，環境部次長謝燕儒表示，為推動減少廚餘產生，擬在跨部會會議中提出獎勵措施，如比照民眾自用環保杯可省5元等獎勵措施，若未來民眾都沒有剩食，也考慮提出獎勵。

