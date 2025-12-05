石斑魚誘惑！澎湖年年有魚路跑報名秒殺 12/5再開放500名額

澎湖明年舉辦年年有魚路跑，完賽送一條石斑魚。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府明年1月18日，首度舉辦「年年有魚」主題路跑活動，以「永續海洋、食魚文化」為核心，結合冬季觀光與數位娛樂，設有11K挑戰組和5K親子組，最大亮點是完賽者可獲贈1公斤重的澎湖石斑魚，甫報名就秒殺，澎湖縣政府教育處從善如流，今（5）日中午再增加500名額。

明年澎湖運動賽事再添亮點！澎湖縣政府推出首屆「年年有魚」主題路跑活動，希望透過路跑結合運動、冬季觀光、食魚教育與在地產業推廣，為冬天的澎湖帶來更多活力與人潮。跑者除可獲得限量紀念衫與「澎湖石斑魚」特色完賽禮外，石斑魚作為澎湖代表性漁產，不僅象徵豐盛與好運，也讓參與者能「帶魚回家、加菜過年」，在運動之餘感受澎湖的溫度與誠意。

由於澎湖年年有魚主題路跑甫開放就秒殺，今日中午12點加開報名！新增名額如下：11K挑戰組：300名、5K親子組：100組、5K休閒組:100名。

重點是安芝儇也要來跑！安芝儇為韓國啦啦隊員、女偶像藝人，想跟她一起同場開跑、一起享受賽事氛圍，這次就是最後的機會！

澎湖年年有魚活動，邀請安芝儇一起跑。（記者劉禹慶翻攝）

