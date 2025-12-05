為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    豐原設電力儲能場 逾百里民赴中市府拉布條抗議

    2025/12/05 12:02 記者張軒哲／台中報導
    豐原反儲能自救會成員前往台中市府廣場抗議。（記者張軒哲攝）

    台中市豐原區翁社里近期設置1座電力儲能場，廠商已經動工擺放貨櫃，當地翁社里民有安全疑慮，反儲能自救會成員今日邀集逾百名居民前往台中市府廣場抗議，高喊「立即停工、全案撤回、儲能滾出去！」台中市府經發局主任林貞慧接收陳情書，將轉交中央單位經濟部能源署。

    豐原電力儲能場位於翁社里，工地四周在今年中旬已圍起鐵皮圍籬，近期開始動工，引起周邊居民關注。業者盛日儲能科技公司和台電相關單位曾到里內召開說明會，里民仍會擔心安全問題，組成自救會，今日動員逾百人，由翁社里長吳安修率隊，前往台中市府拉白布條抗議。

    反儲能自救會會長張文忠表示，盛日儲能科技公司以工廠附屬設施名義，在緊鄰住宅區、變電所、鐵路的區域，設置108個貨櫃、共925萬顆鋰電池的大型儲能廠，只要一顆電池熱失控，就會引爆，社區老弱婦孺難以承受，希望這處嫌惡設施立即停工。

    盛日儲能科技公司代表呂楚晧表示，尊重每一位鄉親的意見，基地土地使用性質為「甲種工業用地」，屬工廠附屬設施之工業使用，合法合規設備選型、場域條件、設計規範、消防系統與電池種類，均依台灣現行法規。採24小時專業人員駐場監控，系統具溫度、煙霧、電流與多重安全偵測機制，電池種類為磷酸鋰鐵（LFP）電池，其熱穩定性顯著高於一般三元鋰電池，具有不易熱失控、燃點較高之特性，並已通過 UL9540A 國際防延燒測試認證，其安全標準遠高於一般儲能或工業用電設備，將持續與案場周邊居民逐戶溝通。

    豐原反儲能自救會成員前往台中市府廣場抗議，轉交陳情書。（記者廖耀東攝）

    豐原儲能廠已動工，擺放貨櫃。（記者張軒哲攝）

