年花近500億元照顧腎病 賴清德揭：2035年居家透析要達18％

台灣睽違25年再度主辦亞太腎臟醫學界年度盛會，總統賴清德今（5日）出席致詞表示，腎臟病已成全球重大公共衛生挑戰，台灣透析人口超過9萬人，今年相關費用預估高達15億美元（約新台幣近500億元），政府正全力推動預防導向政策，最新「台灣居家透析白皮書（2026–2035）」將協助更多病人能安全在家透析，目標2035年將居家透析盛行率提升至18%。

賴清德指出，慢性腎臟病（CKD）已被世界衛生組織列入全球健康決議，台灣也面臨高齡化與三高盛行等衝擊。他表示，腎臟健康是民眾幸福的重要基礎，本屆大會以「Link the Future Kidney Health with GIVE」為主題，從基因、代謝、免疫、大數據與永續等面向探討未來腎臟醫學，期待科學成果真正轉化為人民的健康保障。

賴清德說，台灣腎臟醫學界長期在臨床與研究均具亮眼表現，並與亞太腎臟醫學會（APSN）、國際腎臟協會（ISN）密切合作，在透析品質、CKD整合照護與跨專業合作方面共享經驗，持續提升台灣在國際的醫學能量。

他指出，政府提供免費成人健檢，積極推動腎臟病防治策略；去年更啟動「三高防治888計畫」，協助民眾早期發現三高問題；今年3月也擴大給付SGLT-2抑制劑給慢性腎臟病患者，盼多管齊下降低腎病發生率、延緩疾病進程。

賴清德表示，台灣腎臟病防治正逐步看到成果，年齡標準化透析發生率已從2005年的每百萬人口318人，下降至2022年的290人，就醫人數與醫療費用成長率也呈現下滑趨勢。由台灣腎臟醫學會（TSN）、衛福部及國際腹膜透析學會（ISPD）共同完成「台灣居家透析白皮書（2026–2035）」今天正式發布，象徵台灣從「只能在醫院治療」進一步邁向社區與家庭的照護新模式，這是邁向人本照護、健康老化與永續醫療的重要一步。

賴清德說，未來政府將與ISPD、國際居家透析聯盟（IHDC）深化合作，推動居家透析普及，讓患者在家也能安全治療、提升生活品質，並朝2035年達到18％居家透析盛行率的願景努力。

賴清德強調，台灣願與亞太各國在研究、臨床與政策上深化交流，「我們相信，一個更健康的台灣，可以帶動一個更健康的亞太」，並期盼本次會議能促進更多國際合作，共同為全球腎臟健康與醫療永續做出貢獻。

