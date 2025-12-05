議員願出錢幫送電鍋清潔員上訴！律師警告可能結果：反害了他

電鍋示意圖。（資料照）

台北市環保局黃姓清潔隊員，因為將回收的電鍋轉贈拾荒婦人，遭貪污罪起訴，引發社會爭議。國民黨新北市議員林國春對此表示，若當事人願意上訴，他願意全力相挺，並支付所有相關費用。不過，律師林智群指出，林國春雖是好心，但可能反而害了清潔隊員。

林智群在臉書發文表示，該名清潔隊員犯下貪污罪，得到法官4次減刑，判三個月，緩刑2年，基本上已經是100分，不能再好了。「如果上訴，可以做什麼更好的主張？主張無罪嗎？」

林智群說，要知道法官的4次減刑，其中一次就是「被告認罪」，要是清潔隊員上訴，主張無罪，二審會不會判無罪不知道（可能性很低），但因認罪獲得的減刑就不見了，少了一次減刑，這就是「主張無罪」要付出的代價。

林智群指出，既然主張無罪，如果法院審理後還是認定有罪，法院依照刑法第59條再減一次的可能性也會消失，清潔隊員又少掉第二次減刑。如果判無罪就算了，二審主張無罪，法院審理後認定有罪，少掉兩次減刑，是不可能判2年以下予以緩刑的。

林智群最後表示，熱心助人很好，但法庭上那個經濟帳還是要算清楚。

