苗栗市年底最強音樂會 今明兩天巨蛋體育館熱力開唱

苗栗縣政府主辦的「2025山釀青春演唱會」，今（5）日晚及明（6）日晚上6點半起在苗栗縣巨蛋體育館熱力開唱，今晚的「山釀聲活」，邀請金曲歌王翁立友等人輪番演出、明晚的「山釀好Young」則邀請滅火器等樂團表演，邀請鄉親一起嗨翻苗栗市巨蛋體育館，參加者還有機會抽中渡假飯店住宿券等。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長王浩中指出，今年演唱會邀請的卡司粉絲年齡層遍及老中青三代，希望提供更多元的音樂活動嘉惠鄉親。「山釀聲活」邀請歌手范怡文、翁立友、沈文程、王識賢與金嗓歌后葉璦菱等，將帶來多組經典膾炙人口的好歌。

「山釀好Young」則邀請時下青年朋友最喜愛的歌手、團體，包括小男孩樂團、草屯囝仔、陳華、鼓鼓、以及滅火器等組合，將熱力引爆苗栗巨蛋體育館。

苗縣府勞青處表示，除感謝鄉親朋友熱情參與。也希望藉由這次演唱會活動，能行銷苗栗，透過音樂連結全國民眾，安排到縣內旅遊，體驗苗栗的好山好水好風情。

