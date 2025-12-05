紫微公益和歸僑協會攜資深藝人獻唱 新北仁愛之家長輩陶醉往事迎耶誕

資深藝人上官明莉與仁家長者溫馨互動。（記者翁聿煌攝）

台灣紫微公益關懷協會召集人上官明莉與台灣歸僑協會理事長蘇明正率領10多位資深藝人前往新北市立仁愛之家關懷義演，一曲「往事只能回味」經典老歌，喚醒長輩年輕歲月；侯麗芳「望月想愛人」和蘋果花歌后楊燕自創「我真的好愛你」，更讓長輩聽得陶醉，僑委會副委員長張良民也到場向長輩送上溫暖祝福。

仁愛之家主任謝鑫敏表示，影、視、歌三棲資深藝人上官明莉，近10年來每年都會帶領資深藝人上山以歌聲、舞蹈療癒長輩，有一年即使手臂受傷，裹著三角巾仍不放棄，此次還有劉明珠、何璦芸、劉晏潔、侯麗芳、王瑞瑜、楊燕、胡立武、琇惠、劉菲等藝人，輪番獻唱「鳳飛飛組曲」、「望月想愛人」、「掌聲響起」、「惜別的海岸」、「往事只能回味」等經典曲目。

楊燕在獻唱「為什麼」與「我真的好愛你」後，被長輩連喊安可，又續唱「路邊的野花不要採」，更清唱「一朵小花」，甜美歌聲迴盪在大禮堂中。

77歲住民吳麗寶入住仁愛之家2年多，平時害羞寡言，她第一次參加活動，聽到昔日偶像侯麗芳演唱「望月想愛人」時，激動地說「偶像的歌聲還是一樣溫柔」侯麗芳走下舞台與她親切互動，令她既驚喜又感動。

謝鑫敏表示，感謝紫微公益關懷協會自2014年起便固定來慰問，歸僑協會也在2019年後加入，10多年來從未間斷，今年紫微協會與歸僑協會雙雙獲得新北市「領航金獎」公益獎肯定，接受市長侯友宜頒獎表揚，除了精彩演出，兩個協會與貴賓還共同捐贈4萬元加菜金，紫微公益協會志工化身為耶誕老人，送給每位長輩一份耶誕禮物。

紫微公益協會的志工化身耶誕老人，逐一送長輩耶誕禮物。（記者翁聿煌攝）

資深藝人侯麗芳親切與仁愛之家住民合影。（記者翁聿煌攝）

侯麗芳（中）率舞群獻唱望月想愛人，風采依然亮麗。（記者翁聿煌攝）

台灣紫微公益關懷協會及中華民國臺灣歸僑協會合贈4萬元加菜金 由仁愛之家主任謝鑫敏代表受贈（中）。（記者翁聿煌攝）

