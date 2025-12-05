新北三峽插角山區遭倒廢瀝青 環局查獲營造公司違規移請檢調偵辦

三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料現場。 （新北市環保局提供）

新北市環境保護局於11月27日接獲民眾通報，三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料，派員稽查於現場查獲某營造公司堆置瀝青刨除料，該公司承攬新北市農業局農路改善維護工程，應將刨除料回收利用，未依合約規定合法處理，卻將工程刨除瀝青堆置於私人農地填平，廠商也未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，違反廢棄物清理法規定，已移請檢調機關偵辦。

環保局表示，稽查人員2日會同市府農業局、警察局三峽分局及業者現場聯合會勘，發現該公司承攬的工程契約書，已載明應以合法方式將瀝青刨除料運至合法場所進行再生利用，且主管機關未同意核准該業者將瀝青刨除料傾倒於山區土地；針對現場堆置的瀝青刨除料，環保局已與農業局要求業者立即清運至合法場所，業者清運瀝青渣過程造成道路污染，環保局亦依違反廢棄物清理法第27條規定告發，並要求限期改善，屆期未完成改善，按日連續處罰。

環保局指出，該業者瀝青刨除料未依規定再生利用，任意堆置行為，已違反廢棄物清理法第41條規定，未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，依同法第46條第4款規定移請檢調機關偵辦。

環保局強調，本次接獲陳情三峽區有非法傾倒廢棄物情事，決不容許此類事件發生，除依法查處外並呼籲業者切勿心存僥倖，民眾若發現有污染情事或可疑不法清運車輛機具，可立即撥打1999市政服務專線，以利稽查員第一時間掌握污染情事，迅速查緝打擊環保不法作為。

市府農業局、警察局三峽分局及業者現場聯合會勘，並要求業者將傾倒的廢料清運至合法場地。（新北市環保局提供）

