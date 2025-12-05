為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    桃園小學生起爭執家長代出頭爆衝突 校方10天後發聲明

    2025/12/05 10:34 記者周敏鴻／桃園報導
    運動會發生校園暴力事件的小學發出「校園偶發事件聲明書」。（民眾提供）

    運動會發生校園暴力事件的小學發出「校園偶發事件聲明書」。（民眾提供）

    桃園市中壢區1所國小3年級學生A、B在運動會排演發生爭執，11月22日學校運動會當天，A的祖父動手毆打B的父親，B父事後對A的祖父提告傷害，事件引起家長們與學生們議論紛紛與諸多揣測，學校卻直到事發10天後，才發出「校園偶發事件聲明書」說明事發經過與後續作業。

    學生A、B於11月18日運動會排演時，因A認為B未盡力配合排演而予批評，致B一度拿起椅子示威，幸老師勸止，衝突未擴大；據市府教育局調查，22日運動會當天上午11點，A的祖父、B的父親在圖書館前方偶遇後，為替孩子出頭而一言不和，A的祖父朝B的父親左臉下顎打了5下後離開。

    事後，市議員詹江村在臉書PO文爆料事件，並指學生A祖父具警友身分，對此，警方回應，青埔派出所在運動會當天獲報後，立即派員前往並受理報案，後續將依法偵辦，不因相關人士是否具警友身分而受到影響。

    家長們表示，學校面對壓力，事發10天後才發出「校園偶發事件聲明書」，除說明事件概要、家長衝突事件處，還申明校方立場「嚴禁暴力行為之發生，倘有相關之情事，定依相關程序處理」，至於後續作業則將配合司法調查，並向主管機關報告事件現況，另會強化學生的情緒管理、人際溝通與互動等輔導措施。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播