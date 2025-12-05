為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖家扶與7所偏鄉離島校長簽合作備忘錄 支持孩子穩定學習

    2025/12/05 10:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖家扶中心與離島偏遠學校合作，延伸受扶兒童照顧。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心與離島偏遠學校合作，延伸受扶兒童照顧。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶聯合7所偏鄉學校，將專業與資源送上2、3級離島，共同呼籲關注偏鄉兒少學習與成長。包括七美國中、將澳國中、吉貝國中、湖西國中、花嶼國小、講美國小、雙湖國小等7所偏鄉及離島學校校長，與家扶中心簽訂明年合作備忘錄，攜手為偏鄉孩子打造更穩定且完善的學習支持系統。

    會議中各校分享今年執行成果，包括完善的餐食補充、課業輔導、大提琴、烏克莉莉、書法、管樂、流行舞蹈、跨縣城鄉交流等多元課程，為2、3級離島孩子帶來的自信成長、穩定的課後學習支持，孩子的學習成果都來自師長們的用心投入，以及家扶每位學校暨社區方案認養人的長久支持。

    最後家扶中心與合作學校一同確認明年的合作方向，完成新年度的合作約定儀式，繼續為這群離島中的離島的孩子努力。在少子化、交通不便及師資不足等多重因素影響下，偏鄉與離島學校的老師長期面臨教學與行政工作的雙重壓力，然各校仍努力維持多元課程與學習環境，盼讓每位孩子有平等的教育權。

    澎湖家扶統計，離島及偏鄉教育，明年澎湖地區地區尚需200位偏鄉學校與社區認養人，邀請民眾加入「家扶學校暨社區方案」的認養行列，成為澎湖囝仔成長及離島偏鄉學校持續投入的重要力量。

    澎湖家扶中心與7所離島國中小校長簽約，確定明年照顧偏鄉兒童方向。（澎湖家扶中心提供）

    澎湖家扶中心與7所離島國中小校長簽約，確定明年照顧偏鄉兒童方向。（澎湖家扶中心提供）

