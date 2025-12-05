為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市衛生局驗鯛魚排出大包 雄檢分案「化學背景」檢察官調查

    2025/12/05 09:58 記者黃佳琳／高雄報導
    台灣鯛魚藥檢出大包，高市衛生局局長、副局長、科長鞠躬道歉。（資料照）

    台灣鯛魚藥檢出大包，高市衛生局局長、副局長、科長鞠躬道歉。（資料照）

    高市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」產品時，誤指魚排含有動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」，市長陳其邁出面致歉承諾賠償全聯和業者，並將案件送檢調釐清故意或過失；雄檢今已將案件指派給具有化學背景、台大農化系畢業的檢察官林恒翠，希望藉由她的專業儘速釐清事情真相。

    林恒翠台大農化系畢業後考取科法所，碩二升碩三時錄取司法官考試，曾經辦進口五金貨櫃藏毒、高科大採購弊案、震驚全台的高雄人魔碎屍案及重大經濟罪犯徐少東偷渡案，近期高雄三元電池廠爆炸案，也指派資深幹練，且具化學專業的林恆翠指揮警方會同火場鑑識人員偵辦。

    法界指出，如果查出是承辦人員故意把參數設錯，則構成「公務員登載不實罪」，可處1年以上、7年以下有期徒刑，但如果是被同事惡搞把參數修改，則更動參數的人也會構成「使公務員登載不實罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，但不管是承辦人自己設錯或是被同事搞錯參數，刑事部分都只處罰「故意犯」，不處罰「過失犯」。

