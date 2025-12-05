苗縣新增3處固定測速照相 明年3/1執法

苗縣新增3處固定測速照相，明年啟動。圖為竹南鎮台1己線2.3公里處。（警方提供）

民眾注意，苗栗縣增設3處測速照相！苗栗縣警察局今天表示，為有效防制市區道路交通事故，選定竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道124丙線8.4公里處新建置測速照相設備，將於明年3月1日起正式執法。

由於藝人陳為民抨擊國內設測速照相桿數量之多，堪稱是「國恥」，苗栗警方再增設3處測桿，有民眾批評警方在「搶錢」。但苗栗縣警局表示，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警察局將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，亦期透過改善道路設計工程，逐步達成零交通事故目標。

苗栗縣警察局指出，由於竹南鎮及頭份市地區不斷吸引外來人口移入，伴隨著車輛和行人數的增長導致交通事故發生。經警察局分析，多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故。故選在易肇事路段（口）設置固定式測速照相設備在竹南鎮全天路與國祥街口（速限50公里）、竹南鎮台1己線2.3公里處（速限60公里）、頭份市縣道124丙線8.4公里處（速限60公里）等藉以輔助執法盼有效防制違規肇事。

苗縣新增3處固定測速照相，明年啟動。圖為頭份市縣道124丙線8.4公里處。（警方提供）

