為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗縣新增3處固定測速照相 明年3/1執法

    2025/12/05 10:09 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗縣新增3處固定測速照相，明年啟動。圖為竹南鎮台1己線2.3公里處。（警方提供）

    苗縣新增3處固定測速照相，明年啟動。圖為竹南鎮台1己線2.3公里處。（警方提供）

    民眾注意，苗栗縣增設3處測速照相！苗栗縣警察局今天表示，為有效防制市區道路交通事故，選定竹南鎮全天路與國祥街口、竹南鎮台1己線2.3公里處及頭份市縣道124丙線8.4公里處新建置測速照相設備，將於明年3月1日起正式執法。

    由於藝人陳為民抨擊國內設測速照相桿數量之多，堪稱是「國恥」，苗栗警方再增設3處測桿，有民眾批評警方在「搶錢」。但苗栗縣警局表示，在易肇事路段（口）設置測速照相設備，除為降低交通事故肇事率外，主要期能導正用路人駕駛習慣，並非以取締為其目的；此外，警察局將持續與道路主管機關保持橫向聯繫，亦期透過改善道路設計工程，逐步達成零交通事故目標。

    苗栗縣警察局指出，由於竹南鎮及頭份市地區不斷吸引外來人口移入，伴隨著車輛和行人數的增長導致交通事故發生。經警察局分析，多數交通事故發生原因為未注意車前狀態及超速，導致未保持安全距離而致生事故。故選在易肇事路段（口）設置固定式測速照相設備在竹南鎮全天路與國祥街口（速限50公里）、竹南鎮台1己線2.3公里處（速限60公里）、頭份市縣道124丙線8.4公里處（速限60公里）等藉以輔助執法盼有效防制違規肇事。 

     

    苗縣新增3處固定測速照相，明年啟動。圖為頭份市縣道124丙線8.4公里處。（警方提供）

    苗縣新增3處固定測速照相，明年啟動。圖為頭份市縣道124丙線8.4公里處。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播