    首頁 > 生活

    台泥綠能漁電共生案場 爭取嘉縣首座導入產銷履歷示範場域

    2025/12/05 09:58 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台泥綠能漁電共生案場捕撈鱸魚。（台泥綠能提供）

    台泥綠能公司位於嘉義縣布袋鎮及義竹鄉交界嘉謙大型漁電共生，養殖成績漸人佳境，日前迎來第4季豐收，撈捕鱸魚及虱目魚1萬6000台斤。值得一提的是嘉謙案場已在今年中導入產銷履歷，年底就要開啟驗證作業，爭取成為嘉義縣首座導入產銷履歷的漁電共生場域。

    台泥綠能強調，協助案場養殖戶的不僅是申請產銷履歷，更是一整套「符合食安的健康養殖方式」。台泥綠能攜手高雄科技大學海洋生物技術系教授黃胤唐、教授蘇豐傑團隊與阿里山創生團隊輔導養殖戶，導入益生菌培養應用並加強疾病預防觀念與措施，以科學養殖取代傳統用藥風險，養出讓盤商滿意、消費者安心的有機漁獲，並率先啟動嘉義縣首例「漁光案場的產銷履歷驗證」。

    台泥綠能協助案場養殖戶申請產銷履歷，推動符合食安的健康養殖方式，今年底將開啟驗證作業，養殖戶有望在明年6月前取得屬於「獨立自有」產銷履歷驗證，是嘉義縣內首座導入產銷履歷的漁電共生示範場域，盼打破外界對於漁電共生案場的質疑。

    台泥綠能表示，案場堅持採低密度與益生菌養殖，生長狀況良好，今年的漁獲都能依合約如期交付給盤商，而且品質獲得高度評價。團隊預計於明年擴大自養池規模，並將增加筍殼魚、紅蟳等高經濟價值物種，實現多樣化養殖佈局，持續打造「有機漁獲與綠色電力共存」的永續模式。

    台泥綠能漁電共生案場大豐收。（台泥綠能提供）

