    生活

    國際志工日！新北向致謝94位動保志工撐起動物之家

    2025/12/05 10:02 記者羅國嘉／新北報導
    Summer老師帶領小小兵學習正確遛狗技巧，課堂中親身示範與互動。（動保處提供）

    每年12月5日為「國際志工日」。新北市動物保護防疫處長楊淑方表示，感謝94位志工長期協助遛狗、清潔場區、照護動物及推廣認養，讓動物之家充滿愛與溫暖，也盼更多民眾加入行列，服務年資滿三年且時數達300小時者，可申請「志願服務榮譽卡」，持卡可免費進入公立風景區及部分康樂文教設施。

    楊淑方指出，志工長年協助餵食、清潔、遛狗及健康觀察，並參與認養服務，使收容動物獲得妥善照顧，也讓市民更了解流浪動物需求與行為。志工也協助落實毛寶貝「333」認養政策，每週三天帶犬隻外出散步、三天提供鮮食，並由訓犬師指導飼主改善「亂吠、亂排泄、亂咬人」問題，讓犬隻更穩定、親人，順利成為家庭夥伴。

    楊淑方表示，具特殊貢獻者將於志工大會表揚，並推薦參加社會局或內政部評獎。動保處也會於年終舉辦交流大會並致贈禮品，不定期辦理聯誼餐會，促進志工彼此交流。民眾若想成為一日志工，可直接向動物之家報名；欲加入長期志工，可於動保處官網（https://reurl.cc/yLA1y2）報名，完成線上基礎訓練即可取得志工證，成為正式志工。

    志工隊楊隊長分享，她的假日幾乎都在動物之家度過。十多年前，她拾獲一隻流浪狗小黑，親手送到動物之家，也因此開始志工之路。每週末，她固定報到，陪伴、遛狗、洗澡，她笑說「我是上百隻收容動物的媽媽」。她以行動取代批評，用長年的堅持為流浪動物帶來改變。至今，她已協助42隻犬貓找到幸福，也實質提升動物之家的認養率。#

    板橋志工隊長對米克斯犬隻特別有愛，課程中與毛寶貝親密互動，用心照護每一條生命。（動保處提供）

