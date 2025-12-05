藍白卡總預算衝擊長照3.0！石崇良促朝野趕快有共識

衛福部部長石崇良指出，若長照3.0無法如期推動，將難以因應快速到來的超高齡社會。（記者陳宇睿攝）

行政院長卓榮泰日前直言若總預算持續卡關，明年要上路的長照3.0「等於白談」，衛福部部長石崇良接受本報「官我什麼事」專訪時也直言，長照2.0十年來已把人力、據點與服務基礎「都鋪好了」，若3.0無法如期推動，將難以因應快速到來的超高齡社會。

石崇良指出，台灣65歲以上人口上月已達19.9%、約465萬人，今年勢必正式跨入「超高齡社會」，未來高齡人口仍會持續增加，根據國發會推估，2070年將超過700萬人，「等於後面還要再增加約250萬人」，在高齡人口大幅成長下，長照需求只會愈來愈重。

他回顧，行政院2017年推動長照2.0十年計畫，成果明顯，服務人數從2016年的9萬人成長到如今超過75萬人，服務人力從2萬人增加到逾10萬人，社區據點也從約720處擴充到超過1.4萬處，不過，2.0鋪好基礎後，3.0要面對的是高齡人口增加，但15至64歲勞動人口卻持續下滑，若照原方式不斷擴張人力與服務，恐怕不是社會能負擔得起的模式。

石崇良指出，目前國人平均餘命約80歲，其中不健康餘命約7.7年，失能率約16%，以400多萬名高齡人口計算，約有70、80萬人需要長期照顧。長照3.0有四大重點，核心是健康老化，也就是盡量縮短國人「不健康餘命」。

石崇良說，四大重點第一是「預防」，透過健康促進與預防衰弱，讓高齡者盡量延後進入失能階段，包括整合社區資源、銀髮健身、社團活動，提升活動力並預防失智。第二是「搶救」，萬一發生疾病，要盡可能把人拉回來，他舉例，健保放寬腦中風動脈取栓術後，黃金治療時間由8小時延長到24小時，可明顯降低失能率，後續更必須強化「急性後期照顧（PAC）」，讓病人從急性病房下轉到復健病房，未來還將推動「第二段PAC」，著重生活功能回復，「讓更多人可以回家自立生活」。

第三是把「居家醫療」真正帶進社區。他表示，長照3.0將推動「區域聯防」，比照家醫計畫建立24小時on call的整合式醫療群，搭配遠距醫療與在宅醫療科技平台，「有狀況先遠距評估，該派人就派人，該送醫才送醫」，減少夜間、假日不必要的急診。

第四則是強化「安寧療護」，石崇良直言，人生終有謝幕時刻，長照3.0將結合病人自主權利法，視預算逐步擴大預立醫療決定（ACP）諮詢補助，讓每個人一生至少有一次機會，為自己的人生最後一哩路做選擇，而且能真正被落實。

石崇良也坦言，依照預算法，未經預算審議原則上就無法支用，「我們真的很希望預算能盡快審查，讓規劃可以趕快推動」。財劃法與總預算涉及水平與垂直公平等爭議，「這些應該朝野好好、趕快取得共識」，因為被影響的，不只是政策進度，而是所有長輩與照顧家庭，攸關民生的施政計劃真的不能再拖。

