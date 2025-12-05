為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    鯛魚排禁藥烏龍！ 女研究助理連夜偵訊認「操作不當」

    2025/12/05 08:49 記者許麗娟／高雄報導
    穿著黑褲的陳姓女研助理昨晚連夜被帶回警局訊問，直到今天凌晨才離開。（民眾提供）

    穿著黑褲的陳姓女研助理昨晚連夜被帶回警局訊問，直到今天凌晨才離開。（民眾提供）

    高雄市衛生局抽驗全聯福利中心販售的「台灣鯛魚排」，發生檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」的大烏龍，衛生局昨（4）日出面道歉，並指疑似離職女研究助理變更檢驗設定值導致，警方昨日連夜將陳姓女研究助理帶回偵訊，陳女也承認是個人操作不當。

    據了解，昨晚陳女在住家被警方依「偽造文書、登載不實」帶回問訊，直到今天凌晨3點左右才離開，陳女坦承是操作過程數值調整的部分有疏失，初步了解沒有動機，對此，衛生局回應一切依法辦理。

    這起烏龍檢測事件，為衛生局10月14日至全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛魚排」，11月26日檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，並於11月27日前往全聯稽查要求下架和回收，12月4日衛生局開記者會道歉，指經內部調查，因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，但設定條件遭更改，致使最終檢驗計算結果為「不合格」，衛生局發現是人為錯誤，檢驗值因人為電腦設定錯誤而放大10倍，正確結果應為「未檢出」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

    熱門推播