一劑藥價1億元怎麼決定給不給？ 石崇良揭健保最難抉擇

衛福部長石崇良接受本報「官我什麼事」專訪時指出，行政院已完成「行政法人國家醫療科技評估中心」草案審查，力拼1年內正式成立。（記者陳宇睿攝）

面對天價新藥接連問世、健保資源卻有限的兩難處境，一劑藥價高達1億元的罕病新藥納入健保，引發社會熱議。高價新藥帶來的抉擇壓力，也逼問健保決策是否有一套說得清楚的制度。

政府去年成立國家級健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）專責辦公室，加速新藥審查流程，並嘗試建立更具依據的決策機制。衛福部長石崇良接受本報「官我什麼事」專訪時指出，希望讓高價醫療的取捨回到制度化、透明化的評估標準，目前衛福部正推動專案辦公室行政法人化，最快本會期就會送進立法院審議，目標1年內正式成立，作為健保面對高價新藥抉擇的核心制度。



「健保就像被問，如果太太和媽媽同時掉進海裡，要先救誰？」石崇良形容，隨著基因治療、再生醫療與突破性新藥快速發展，過去無藥可醫的疾病出現治療曙光，但動輒上千萬、甚至破億元的藥價，也讓健保必須在有限資源下做出艱難選擇。

他指出，健保在評估是否給付高價新藥時仰賴「醫療科技評估（HTA）」，不僅檢視臨床療效與成本效益，也會一併納入社會與倫理層面的影響。台灣會參考多個國際上主要的HTA機構意見，其中包括全球最具指標性的英國NICE，再結合臨床試驗結果與國內實際資料，進行整體判斷。

不過，現行HTA多由委託單位執行，面對愈來愈多新藥、評估量能與公信力也備受關注。石崇良透露，行政院已完成「行政法人國家醫療科技評估中心」草案審查，最快本會期、最慢下會期就會送交立法院，目標是1年內正式成立。

未來評估中心將有三大任務，石崇良說，第一，是負責新藥與新醫療技術納入健保前的HTA評估；第二，是「再評估」機制，透過真實世界證據（real world evidence）持續追蹤給付後的實際效果，必要時調整條件，避免一次性決策定生死；第三，則是推動國際合作，與各國HTA機構共享資料、加速評估效率。

以這次一劑1億元的新藥來看，就設有「再評估」機制，每2至3年會進行一次再評估，依實際使用狀況與療效，決定後續是否持續給付。石崇良強調，這樣的制度設計，並非只為單一新藥解套，而是因應未來醫療科技快速演進的長期準備，希望透過更客觀、專業的評估機制，讓健保在面對高價醫療時，不再只是情感與道德的對立，而是有制度可以依循，解決「先救媽媽還是先救太太」的難題。

