    生活

    堅守10年 台南社工黃青荐跨網絡打造堅強校園支持系統

    2025/12/05 08:38 記者洪瑞琴／台南報導
    南市社工師黃青荐（右）獲全國資深優良專輔人員。（南市教育局提供）

    南市社工師黃青荐（右）獲全國資深優良專輔人員。（南市教育局提供）

    教育部表揚服務滿10年、表現優良的專任專業輔導人員，南市學生輔導諮商中心社工師黃青荐，憑著長年深耕校園輔導的專業與投入脫穎而出，為南市再添光彩。

    黃青荐社工師長期服務於學生輔導諮商中心，以真誠、溫暖、包容及敏銳洞察力著稱，能快速掌握孩子的需求，運用「優勢觀點」協助學生自我覺察、探索興趣並重建學習動機。她整合校內外資源推動多元方案，深受學校師生及家長信任。

    在跨網絡合作方面，黃青荐更與教育、社政、警政、衛政及司法等單位密切協作，使輔導資源更具整合性與效能；她推動的「校園修復式正義」、冒險體驗營、社區師傅計畫等創新方案，提升學生參與度、降低輟學風險。此外，她也非常重視專業人才培訓，協助新進專輔人員熟悉業務並擔任實習督導，展現專業傳承與團隊領導力。

    南市學生輔導諮商中心主任陳怡潔表示，黃青荐多年來始終堅守崗位、全力以赴，此次獲獎不只是個人榮耀，更是整個輔諮中心團隊的肯定。未來教育局與中心將持續打造更完善的校園支持系統，陪伴每位孩子安心成長。

    教育局長鄭新輝也指出，台南始終致力完善校園輔導體系，讓每位孩子都能在關懷中學習。黃青荐社工師長期投入中輟生復學、跨機關協作與各項創新方案，展現高度專業與使命感。

    熱門推播