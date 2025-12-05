顧好荷包！ 雲林增5處固定式測速照相 地點、速限全曝光

雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為土庫設置點。（圖由警方提供）

用路人注意！雲林縣警察局針對縣內易肇事路段，新設置5處固定式測速照相設備，分別位於土庫、麥寮、四湖、西螺、斗六等5鄉鎮市，即日起展開宣導期，訂於明年3月15日正式執法，取締闖紅燈、超速等違規行為。

縣警局長黃富村表示，「十次車禍九次快」，車輛速度過快容易造成駕駛反應時間不足、視野範圍縮小、煞車距離延長，導致交通事故增加，為避免因超速違規釀成重大事故，因此針對縣內易肇事路段，新建置5處固定式測速照相設備。

警方指出，新設置的測速照相分別為，位在土庫馬光國小後門的158甲縣道14k+70m，速限40公里；麥寮鄉台61線西濱快速公路223公里處麥寮路段，速限90公里；西螺森活武術園區前的雲24鄉道，速限50公里；四湖施湖村中山西路前的160縣道6k+850m，速限50公里；斗六榴中派出所前的台3線公路247k+450m，速限50公里。

警方表示，新設置的5處新設備將展開為期3個月宣導期，並將在明年3月15日正式執法，提醒駕駛人，一般道路超速違規罰鍰1200至2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰12000至18000元，呼籲民眾應注意行車速度，遵守交通規則，以保障行車安全。

雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為台61線快速道路設置點。（圖由警方提供）

雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為西螺設置點。（圖由警方提供）

雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為四湖設置點。（圖由警方提供）

雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為斗六設置點。（圖由警方提供）

