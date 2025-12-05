為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    顧好荷包！ 雲林增5處固定式測速照相 地點、速限全曝光

    2025/12/05 08:42 記者李文德／雲林報導
    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為土庫設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為土庫設置點。（圖由警方提供）

    用路人注意！雲林縣警察局針對縣內易肇事路段，新設置5處固定式測速照相設備，分別位於土庫、麥寮、四湖、西螺、斗六等5鄉鎮市，即日起展開宣導期，訂於明年3月15日正式執法，取締闖紅燈、超速等違規行為。

    縣警局長黃富村表示，「十次車禍九次快」，車輛速度過快容易造成駕駛反應時間不足、視野範圍縮小、煞車距離延長，導致交通事故增加，為避免因超速違規釀成重大事故，因此針對縣內易肇事路段，新建置5處固定式測速照相設備。

    警方指出，新設置的測速照相分別為，位在土庫馬光國小後門的158甲縣道14k+70m，速限40公里；麥寮鄉台61線西濱快速公路223公里處麥寮路段，速限90公里；西螺森活武術園區前的雲24鄉道，速限50公里；四湖施湖村中山西路前的160縣道6k+850m，速限50公里；斗六榴中派出所前的台3線公路247k+450m，速限50公里。

    警方表示，新設置的5處新設備將展開為期3個月宣導期，並將在明年3月15日正式執法，提醒駕駛人，一般道路超速違規罰鍰1200至2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰12000至18000元，呼籲民眾應注意行車速度，遵守交通規則，以保障行車安全。

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為台61線快速道路設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為台61線快速道路設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為西螺設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為西螺設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為四湖設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為四湖設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為斗六設置點。（圖由警方提供）

    雲林警局針對5處易肇事路段設置固定式測速照相，圖為斗六設置點。（圖由警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播