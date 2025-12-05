為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「粉紅超跑」到高雄！媽祖今起連3天遶境 首站前鎮漁港

    2025/12/05 08:29 記者洪定宏／高雄報導
    「海神同慶雙媽巡安賜福遶境」的交通管制圖。（高市民政局提供）

    「海神同慶雙媽巡安賜福遶境」的交通管制圖。（高市民政局提供）

    有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖今起三天在高雄遶境，首站到前鎮漁港，並從高雄區漁會起駕。警方提醒，今天上午8點至晚間8點，依遶境活動人潮狀況彈性管制，必要時管制車輛進入，提醒用路人。

    不過，今天已確定的管制路段及時間，主要是將前鎮區翠亨南路到草衙二路之間的中平路，於下午4點至6點設為行人徒步區，另封閉中山四路到明鳳三路的中安路外側車道與機慢車道；今天下午4點至明天上午7點，中安路到明鳳十二街之間的明鳳三路雙向封閉。

    今天的主題是與紅毛港朝天宮媽祖進行「海神同慶—雙媽巡安賜福遶境」，預計上午9點半在穩發漁業公司停駕、10點從高雄區漁會起駕出發，經過華偉漁業集團、富明集團、佛公天后宮，中午停駕草衙朝陽寺午餐休息後，再行經草衙五千宮、慈正宮、明正堂、南海清宮、三天宮、碧天府、金龍太子宮、紅毛港城隍廟，晚間6點半夜駐駕紅毛港朝天宮。

    「海神同慶雙媽巡安賜福遶境」路線圖。（取自紅毛港朝天宮臉書粉專）

    「海神同慶雙媽巡安賜福遶境」路線圖。（取自紅毛港朝天宮臉書粉專）

