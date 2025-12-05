人工生殖法草案估年底出政院！石崇良：代理孕母條文仍脫鉤

衛福部長石崇良說，行政院今年年底有機會將「人工生殖法」修法草案審查完畢。（記者陳宇睿攝）

衛福部推動「人工生殖法」修法，盼將單身女性、女性同志等族群納入適用範圍，並將較具爭議的代理孕母等脫鉤處理，草案送入行政院審議後，卻遲遲沒有進一步消息。衛福部長石崇良接受本報「官我什麼事」專訪時指出，行政院年底前有機會將草案審查完畢，目前也確定先擱置代理孕母相關爭議條文。

衛福部國民健康署自去年5月公布「人工生殖法」修法草案，原規劃將單身女性、同志族群與代理孕母納入適用範圍，但因代理孕母爭議仍大，各方始終缺乏共識，國健署最終宣布將男男同志、代理孕母相關內容脫鉤處理，希望優先通過單身女性、女女同志族群，而修法草案也在今年上半年送入行政院審議。

目前「人工生殖法」修法草案仍在立法院審議，石崇良說，「人工生殖法」的爭議已經持續一段時間，而現行台灣的人工生殖仍建立在有婚姻關係的基礎上，尚未開放單身者人工生殖，世界各國對於人工生殖的作法也不盡相同，台灣並不是唯一一個仍在討論此一議題的國家。

石崇良表示，就目前各國作法而言，目前40多個國家已經開放單身女性進行人工生殖，且還有不少國家朝此方向調整法規。

至於代理孕母方面，石崇指出，過去的人工生殖都是基於2大原則，第1項是「精子、卵子有其一是由從事人工生殖者自行提供」，若精卵均並非來自夫妻任一方，概念上就形同領養，不見得需要透過人工生殖，第2項原則則是「懷孕仍以女方自身生產為主」。

石崇良說，代理孕母等於打破第2個原則，目前各國對於當夫妻雙方都沒有子宮，或是因為子宮有問題而無法懷孕，能否用別人的子宮，有20多國立法放行，但也40多個國家明文入法禁止，顯示這項議題確實存在爭議。

「古人都說，懷孕就是一腳踏進棺材，這是有風險的」，石崇良強調，即使暫討論其他法律、親子認定關係、遺棄風險等，光從健康風險來說，是否能讓懷孕的健康風險從委託代孕者轉移至被委託者、即代理孕母身上，本身就有爭議，如何提供第三方保障、避免階級剝削，需要很多社會討論與配套。

石崇良說，台灣的「人工生殖法」已經多年未修，這次除了擴大適用對象外，也要處理知情權相關問題，以利使用人工生殖技術的民眾可以清楚遺傳性疾病等風險，也讓更多自己意願有孩子、風險自負的人，可以得到人工生殖法的幫助，至於有爭議的內容也會先擱置，修法草案行政院年底前應可審查完畢。

