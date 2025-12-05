包機+2！台中飛航泰國北方玫瑰、越南蜜月山城

清邁塔佩門是古城地標。（記者張軒哲攝）

台中市近年國際旅客增加，台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線共計27條，其中包含17條定期航線及10條不定期包機，航點涵蓋日本、韓國、越南、泰國、中國、香港及澳門等熱門旅遊國家與地區，台中市府觀旅局指出，明年新增泰越捷航空「台中－清邁」包機航線及越捷航空「台中－大叻」包機航線。

泰北近年是國人旅遊勝地，泰國第二大城清邁被喻為「北方玫瑰」，除了遊逛清邁古城區百年寺院禮佛，郊區茵他儂國家公園林木參天，往北可旅遊清萊金三角區域，往南可至馬車之城南邦觀光，中部旅行社看好泰北市場，明年規劃清邁包機。

越南中部行程這兩年在台灣熱賣，受到好評，中南部高原城市大叻是當地度蜜月勝地，山城洋溢歐式風情，被喻為小瑞士，值得一遊，旅行社搭配濱海渡假城市芽莊出團，旅行社看好山海城市魅力，明年越捷航空新增「台中－大叻」包機。

大叻春香湖風光優美，花團錦簇。（記者張軒哲攝）

台中機場國際航線目前已營運及規劃中的航線共計27條。（記者張軒哲攝）

