    首頁 > 生活

    冬季生態奇觀！字紋弓蟹幼體逆流回溯 恆春港口溪邊宛如鋪上白色地毯

    2025/12/05 08:21 記者蔡宗憲／屏東報導
    數以萬計俗稱「扁蟹」的字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲），近期被發現密密麻麻地沿著溪口逆流而上。（葉端明提供）

    數以萬計俗稱「扁蟹」的字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲），近期被發現密密麻麻地沿著溪口逆流而上。（葉端明提供）

    恆春半島生態資源得天獨厚，不僅夏夜陸蟹降海釋卵壯觀，近期時序入冬，滿州港口溪出海口竟上演一場震撼的「生命回溯」大戲！數以萬計俗稱「扁蟹」的字紋弓蟹幼體（大眼幼蟲），近期被發現密密麻麻地沿著溪口逆流而上，準備回到淡水水域成長。資深生態攝影師葉端明記錄下這罕見的「蟹河」奇景，引發不少生態愛好者驚嘆，保育人員也特別呼籲，民眾爭睹大自然恩賜之餘，務必保持距離，切勿干擾這群小小嬌客回家。

    長期觀察恆春半島生態的葉端明指出，字紋弓蟹是半島常見陸蟹，但其下海產卵的確切時間點一直是學界與觀察者眼中的謎團。一般推測公、母蟹多在夏季利用河川水位豐沛時，順流至海中交配釋卵。沒想到在東北季風強勁的12月，竟能觀測到孵化後的「大眼幼蟲」大規模回溯，數量之多宛如在溪邊鋪上一層會移動的白色地毯，場面極為壯觀。

    這群字紋弓蟹幼體經歷了海中的蚤狀幼蟲階段，如今發育為大眼幼蟲，奮力逆流回到棲地。雖然在後灣、南灣、砂島等地每年都有零星紀錄，但此次港口溪的冬季「量體」驚人，堪稱近年罕見。這顯示恆春半島河海周邊生態系的完整性。保育人士也提醒，這些幼蟹生命力雖強韌但也脆弱，民眾若前往觀察拍攝，請務必小心腳步並避免近距離人為干擾，讓生態永續留存。

    滿州港口溪出海口上演一場震撼字紋弓蟹回溯。（記者蔡宗憲攝）

    滿州港口溪出海口上演一場震撼字紋弓蟹回溯。（記者蔡宗憲攝）

    「大眼幼蟲」大規模回溯，數量之多宛如在溪邊鋪上一層會移動的白色地毯。（葉端明提供）

    「大眼幼蟲」大規模回溯，數量之多宛如在溪邊鋪上一層會移動的白色地毯。（葉端明提供）

