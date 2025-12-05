布袋球運動老少咸宜！ 南市體育局長：協助在台南推動

教練許柏仁介紹布袋球玩法及規劃。（記者蔡文居攝）

布袋球運動起源於1883年，美國玩具製造商套圈圈遊戲的概念而成，目前國際上約有70國家推展，亞洲也有日本、中國、韓國、印度及印尼等10多個國家在推展。目前擔任中華民國布袋球協會教練，也是南大體育系兼任助理教授許柏仁表示，布袋球玩法簡單，很適合身心障礙者、高齡者及一般學童來增加活動量，國內也已有10多個縣市引進推廣，希望讓更多人接觸、認識這項活動，參與布袋球運動。

許柏仁透過南市議員穎艾達利在這次南市議會定期會，將布袋球運動搬到台南市議會推廣、體驗，包括南市體育局長陳良乾、社會局長郭乃文及多位議員也一起投擲小試身手。

陳良乾表示，這是一個老少咸宜的活動，適合全民運動來推廣，即使高齡者、身心障礙者也都很容易上手，將會在社區、學校及社團協助推廣這項運動。社會局也表示，南市一些關懷據點也都可以來推動，增加長者活動量。

許柏仁表示，布袋球在賽道上，最短距離為4.6公尺，適合身心障礙者或高齡者比賽，國際比賽則是8.2公尺。在社區身心障礙者或高齡者機構，因環境區域比較小一點，可以透過這項活動增加活動量，它的好處是投進去就知道幾分，規則很簡單，投進洞裡得3分，停在板上得1分，總分先達到21分者獲勝，不需裁判來評分，就知道誰獲勝，也可透過趣味的活動來提升彼此的感情及增加活動量。

中華民國布袋球協會將布袋球運動搬到台南市議會推廣，供大家體驗。（記者蔡文居攝）

