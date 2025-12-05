強冷空氣下週南下 氣象專家：挑戰今年首波大陸冷氣團

氣象專家提醒，預估本月中旬將有一波強冷空氣報到，且強度挑戰今年首波大陸冷氣團。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，受東北季風持續影響，今日北部及東北部體感明顯濕冷，預估白天高溫仍在20度以下，週末隨著東北季風，各地氣溫才會逐漸回升，不過下週一東北季風再度增強，整體又回到偏涼、偏濕體感。專家也提醒，預估本月中旬將有一波強冷空氣報到，且強度挑戰今年首波大陸冷氣團。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度。預估明日東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。

「林老師氣象站」表示，下週一東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感。不過此波冷空氣強度預估較弱，且維持時間不長。

「林老師氣象站」提醒，要注意的是，再下一波的強冷空氣南下，預測會在下週六、日（13、14日）前後，且有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

