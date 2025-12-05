為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    強冷空氣下週南下 氣象專家：挑戰今年首波大陸冷氣團

    2025/12/05 07:33 即時新聞／綜合報導
    氣象專家提醒，預估本月中旬將有一波強冷空氣報到，且強度挑戰今年首波大陸冷氣團。（圖擷自臉書）

    氣象專家提醒，預估本月中旬將有一波強冷空氣報到，且強度挑戰今年首波大陸冷氣團。（圖擷自臉書）

    氣象專家指出，受東北季風持續影響，今日北部及東北部體感明顯濕冷，預估白天高溫仍在20度以下，週末隨著東北季風，各地氣溫才會逐漸回升，不過下週一東北季風再度增強，整體又回到偏涼、偏濕體感。專家也提醒，預估本月中旬將有一波強冷空氣報到，且強度挑戰今年首波大陸冷氣團。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度。預估明日東北季風減弱，環境水氣減少，各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。

    「林老師氣象站」表示，下週一東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感。不過此波冷空氣強度預估較弱，且維持時間不長。

    「林老師氣象站」提醒，要注意的是，再下一波的強冷空氣南下，預測會在下週六、日（13、14日）前後，且有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播