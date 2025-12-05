12/05 各報重點新聞一覽

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，立法院國會助理工會表示，這不僅是立委的自肥條款，給利益團體甚至外部勢力如國台辦等介入的空間。（資料照）

自由時報

陳玉珍提助理費除罪化 國會助理工會示警：方便國台辦介入

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，將立委助理費除罪化，明定立委「補助費」由立委統籌運用，且免檢據核銷。立法院國會助理工會副理事長田飛生昨受訪直言，這不僅是立委的自肥條款，立委未來可能聘用親信或其素質參差不齊的人員，給利益團體甚至外部勢力如國台辦等介入的空間。

兩年涉1706件騙案 害國人財損近2.5億 小紅書縱詐、洩隱私 禁用1年

中國社交軟體「小紅書」兩年來涉入一七〇六件詐騙案，造成國人財損近二．五億元，檢警偵查卻無從調取必要資料，形成實質法律真空。內政部昨與刑事局宣布，即日起對小紅書發布暫定一年的「網際網路停止解析及限制接取命令」，用戶使用小紅書將會頻繁出現無法加載情形；內政部並強調，小紅書有隱私外洩疑慮，呼籲國人不要使用。

向316人吸金逾2.7億 起訴17人 絕對能源首腦求刑18年 罰1億

絕對能源集團涉以發行甲種、乙種特別股權，向三一六名投資人詐騙吸金二．七億元，台北地檢署可疑帳戶預警中心獲報後發動兩波行動，將集團負責人邱志豪、總經理吳思漢等十人聲押禁見獲准，並扣得約一．二億元不法所得，昨依違反銀行法、證券交易法、詐欺等罪起訴十七人，對集團首腦邱男求刑十八年、吳男十六年，並對絕對能源公司求處罰金一億元。

聯合報

小紅書遭封鎖1年 網友：台灣也走向要「翻牆」的一天

內政部政務次長馬士元昨天在刑事局舉行記者會，指大陸社交及網購平台「小紅書」有許多涉詐帳號，台灣去年至今發生一七○六件詐騙案，財損兩億四七六八萬餘元；行政院透過海基會發函給小紅書母公司，要求提出改善作為，至今未獲回應，加上國安局認定小紅書資安檢測不合格，因此宣布對小紅書發布為期一年的網際網路停止解析及限制接取命令，形同封鎖小紅書一年。

美盼台代訓勞工生產半導體 留下整個供應鏈

美國商務部長盧特尼克三日表示，美國期待台灣在貿易談判中承諾投資美國金額超過三千億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體，讓整個供應鏈留在美國。賴清德總統則在紐約時報視訊專訪指出，盼藉台美貿易談判讓台灣產業融入美國經濟結構，他支持台積電或台灣半導體產業到美日歐等地，促進世界繁榮進步。

中國時報

小紅書封鎖1年 影響300萬人

國家安全局發布「小紅書」5大陸製APP具資安風險後，內政部4日以小紅書涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，形同封鎖小紅書。在野黨立委指，台灣的網路自由正走向必須「翻牆」的那一天，且詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都安然無恙，唯獨鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。

大陸突遣返2批詐騙犯 我措手不及

大陸公安3日無預警將柬埔寨詐團10名台籍嫌犯，經小三通遣返金門，創下兩岸共打迄今陸方罕見「丟包」事例之後，陸方4日下午又遣返3名詐團台嫌，讓他們自行搭機返回松山機場，刑事局晚間派員到機場與移民署溝通協調要如何讓3人入境，將等3入境後直接帶回刑事局偵訊。至於入境金門的10嫌，刑事局昨已請陸方提供相關涉案資料。

小紅書APP兩年涉1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元。

絕對能源集團涉向316名投資人詐騙吸金2.7億元，台北地檢署起訴集團負責人邱志豪，求刑18年。

