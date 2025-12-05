為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄全面禁止廚餘養豬 多管齊下加強廚餘去化

    2025/12/05 00:19 記者陳文嬋／高雄報導
    高雄全面禁止廚餘養豬。（記者陳文嬋攝）

    高雄全面禁止廚餘養豬。（記者陳文嬋攝）

    行政院拍板2027年全面禁止廚餘養豬，高雄市超前部署自10月27日起禁止廚餘養豬，4場全面轉型改餵飼料，明年擴充堆肥場量能每日達27噸，並向中央爭取興建生質能源廠，已委託顧問公司展開規劃，加強廚餘去化。

    台中今年10月22日爆發非洲豬瘟疫情，農業部為防堵疫情擴大，全國豬隻禁運、禁宰、暫停廚餘養豬，今宣布2027年起全面禁止廚餘養豬，轉型期將至明年底。

    高雄超前部署自10月27日起，全面禁止廚餘養豬，並廢止4座廚餘養豬場再利用檢核許可，全面轉型改餵飼料，連黑豬也有新的配方料。

    豬農同意農業部提供廚餘養豬場轉型飼料補助方案，包括每頭飼料補助3600元、餵飼設備依飼養規模補助30至300萬元，表示相當優惠將申請補助。

    此外，高雄每日產生廚餘約50噸，加上學校、餐廳賣到外縣市廚餘回流，每日平均增量至74.6噸；環保局多管齊下，加強廚餘去化，推動擴充堆肥場從每日8噸至27噸，提升整體處理量能。

    環保局也向中央爭取興建生質能源廠，預估招商引資5億元，已委託顧問公司展開規劃；並協調畜牧廢水資源化中心每月處理果菜市場150噸生廚餘外，每月增量處理50噸生廚餘。

    高雄加強廚餘去化，明年完成擴充堆肥場量能。（記者陳文嬋攝）

    高雄加強廚餘去化，明年完成擴充堆肥場量能。（記者陳文嬋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播