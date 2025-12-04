來衛武營看馬戲團！12/5~14雜耍特技盡出 榕樹廣場4檔免費演出

Circa-Humans 2©David Kelly。（衛武營提供）

2025衛武營馬戲平台12月5日到14日登場，以「翻轉日常，萬物流動」為核心，從廳院到卸貨碼頭售票節目、戶外榕樹廣場免費演出，到周邊體驗活動，打造無限遊樂場，翻轉日常想像，體驗馬戲藝術，感受身體與空間流動的無限可能。

衛武營營運副總監黃國威說，衛武營作為眾人的藝術中心，馬戲正是能跨越語言、文化與年齡隔閡的藝術形式之一，今年邁入第9屆迎來亞洲馬戲網絡年會再度回歸，首度攜手國藝會，匯聚超過30名國際專業人士交流，以拓展台灣馬戲的國際網絡，誠摯邀請民眾親身體驗藝術就是生活的美好。

2025衛武營馬戲平台策展人耿一偉說，平台創辦以來朝向國際對話、連結在地觀眾與支持新創作三大核心目標前進，除了榕樹廣場呈獻4檔精彩免費節目，拉近與大眾距離，也推出2檔國際共製節目，下週也將把澳洲瑟卡馬戲團帶進台灣，達成平台三大目標，帶給民眾驚喜與感動。

法國雜耍大師克萊蒙．達贊將攜手魔人神手製造所，遴選台灣在地馬戲及現代舞藝術家，台法共製作品《勞動狂想》，首次開放衛武營西碼頭，工作場域翻轉成馬戲舞台，以獨特的慢馬戲美學，創造出兼具舞蹈與劇場感的視覺風格，引領觀眾在工業風場域，感受與深思社會關於權力、宰制與服從的微妙關係與荒謬之美。

台灣當代馬戲團隊「創造焦點」女馬系列首度攜手澳洲馬戲團隊跨國共製《Bed Trip》，將數羊入睡儀式搬上舞台，結合高超特技與戲劇敘事，將不願順從傳統社會期待的女性，轉化為不肯跨過欄杆的綿羊，透過瘋狂又生猛的肢體對話，引領觀眾窺探女性在社會角色之外，真實卻未被聽見的心裡話。

澳洲當代馬戲翹楚「瑟卡馬戲團」帶來進化版《Humans 2.0》，透過驚人拋接、堆疊與翻滾動作令人屏息，譜寫挑戰地心引力的肢體交響曲。

此外，榕樹廣場將變身馬戲樂園，台日好手將翻轉日常視角，日本「白蘆筍雜耍團」將帶來《Oi Oi》，以獨特雜耍技巧結合軍事格鬥風格，將敘事元素融入演出，使馬戲具有故事性的原創表演；「繩行者」柯重賢擅長高空鋼索帶來《凝視！》。

競技體操金牌莊維安帶來《封．將軍記》，巧妙將台灣民俗文化融入當代倒立技巧，以「官將首」展現傳統信仰與現代馬戲交織張力；雙人組合「紳士瘋」將帶來《紳士的瘋狂世界》，穿上西裝以誇張肢體語言，上演街舞與特技雜耍的瘋狂派對。

YUCK Circus。（衛武營提供）

創造焦點。（衛武營提供）

衛武營馬戲平台12月5至14日登場。（衛武營提供）

