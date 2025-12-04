北捷中山站有「動物方城市」年底前復古耶誕市集天天逛

樹懶慵懶地看手機、大象坐在椅子上閱讀和長頸鹿優閒伸脖張望，耐心等待公車進站。（記者董冠怡攝）

台北市化身「動物方城市」！台北捷運公司與迪士尼合作，在捷運中山站4號出口廣場設置9米高的銀白夢幻耶誕樹，以及復刻電影中的中央車站、公車亭等經典場景，即日起展至明年1月15日；此外，出站就到的心中山線形公園，明（5日）起至年底，天天都有復古耶誕節市集。

北捷表示，中山站4號出口廣場的《動物方城市2》主題裝置，結合兔子茱蒂警官、狐狸尼克及樹懶快俠等角色元素，耶誕樹周邊圍繞電影裡的中央車站、公車亭佈置，樹懶慵懶地看手機、大象坐在椅子上閱讀和長頸鹿優閒伸脖張望，耐心等待公車進站，白天童趣可愛、夜晚浪漫閃耀。

另，復古耶誕節市集營業時間，週一至週四下午3點至晚上9點、週五和週六下午2點至晚上9點、週日下午2點至晚上8點，集結多種耶誕小物與美味點心，提前沉浸於節慶的歡愉氛圍。北捷說，新會員手機下載「台北捷運Go」APP，輸入邀請碼「B688」完成註冊後，可於心中山市集服務台領取捷運點20點，以及限量耶誕小禮包或免費體驗拍貼機。

捷運中山站4號出口廣場設置9米高的銀白夢幻耶誕樹。（記者董冠怡攝）

