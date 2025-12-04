山海交流 台南將軍國小師生攀登大霸尖山

台南市將軍國小參與山海交流計畫，師生8人與苗栗泰興國小、象鼻國小、台中博屋瑪國小參加泰雅文化尋根之旅，攀登大霸、小霸尖山等群峰。（學校提供）

台南市將軍國小參與山海交流計畫，師生8人與苗栗泰興國小、象鼻國小、台中博屋瑪國小12月1日到3日參加泰雅文化尋根之旅，攀登大霸、小霸尖山等群峰，學習尊重和包容本土多元族群文化，也學習登高望遠的謙卑、親山愛護自然環境，收穫滿滿；今天（4日）回校，獲得英雄式歡迎。

為了這次3天攀登大霸尖山，校長周志強帶領參與老師、志工、4名學生每天負重在校內爬樓梯訓練，利用校舍3座樓梯設計如英文字型M模擬山峰，上下樓訓練，還到阿里山及合歡東峰移地訓練，培養體能、適應高山環境。

4校師生昨天順利攀登大、小霸尖山，六年級學生翁敬程說，很榮幸能代表學校參加泰雅族大霸尋根活動，途中以為快走不到，但在學員、隨行志工打氣鼓勵下，慶幸自己堅持走完全程。山的風景很美，讓大家有繼續走下去的動力，也認識泰雅族聖山「大霸尖山」。

慶功晚會上，將軍國小學生發表心得，表演吹陶笛，同時欣賞其他3所學校表演泰雅族口簧琴及歌唱、舞蹈，交流活動讓親師生收穫很多。

周志強說，透過4校山海交流、親山課程，開拓學生視野，培養並找回台南鹽分地帶前人的生命韌性，登山之旅不虛此行。

台南市將軍國小師生8人成功攀登海拔3492公尺的大霸尖山。（學校提供）

