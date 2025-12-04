媽祖慈悲！中壢仁海宮200週年祈安五朝福醮 推「清心食素」

中壢仁海宮建廟200週祈安五朝福醮五大醮壇，包含聖母壇、觀音壇、北帝壇、天師壇、福德壇已完成架設。（記者李容萍攝）

桃園市中壢仁海宮慶祝建廟200週年，舉辦祈安五朝福醮慶典，提出「清淨、慈悲、感恩」核心精神，今（4）日舉行「清心食素．與媽祖同行」記者會，董事長王介禧、醮務局主任委員范振修、執行長黃連應及各醮壇主委邱顯獅、張明發、李閏進、莊平鉅等人同台敲鑼啟動，宣布12月13日至17日推動為期5天清心食素行動，號召信眾一起加入清淨飲食共修身心，進行體內環保，傳遞媽祖慈悲環保精神。

中壢仁海宮還邀請知名香江餐廳主廚展示「媽祖平安福之宴」素菜料理，提供信眾參與清心素食餐吃出健康，而位於泰豐輪胎廠舊址的五大醮壇亦將展開多元精彩活動，原先仁海宮夜市葷食攤位將自12月7日結束營業後，轉型為廟會市集，配合清心食素行動，成為素食市集，周邊遊樂設施將持續至今年底。

王介禧說，仁海宮創立於1826年，亦即清道光六年，至今建廟200年歷史，今年舉辦200週年福醮，依照傳統習俗，自13至17日五朝福醮進行茹素，祈求風調雨順、國泰民安、四時無災，信眾家戶可以在這5天進行體內環保，紓解腸胃負擔；中壢區許多餐廳、小吃店也響應推出素食餐。福醮慶典將涵蓋中壢、平鎮及楊梅13大庄上百里信眾，一起見證仁海宮200週年慶典。

廟方另在周圍主要道路高掛近萬盞平安燈，增添喜氣，建廟200週年祈安五朝福醮地點位於泰豐輪胎廠舊址，五大醮壇聖母壇、觀音壇、北帝壇、天師壇、福德壇已完成架設，壓軸慶典儀式於12月13到17日舉行，系列活動涵蓋多元表演藝術，除了傳統掌中戲、客家大戲、青年樂團、民歌演唱，還邀請日本國寶級阿波舞團隊、泰國藝術團體共同參與，促進國際文化交流。

中壢仁海宮董事長王介禧（左3）等人介紹「媽祖平安福之宴」素菜料理，推動清心食素活動。（記者李容萍攝）

中壢仁海宮在周圍主要道路高掛近萬盞平安燈，增添喜氣。（記者李容萍攝）

