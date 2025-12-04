週五北、東零星雨 西半部日夜溫差10度

週五持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨。（資料照）

週五持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨；各地早晚低溫普遍16到18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，外出注意增添衣物及保暖。

中央氣象署預報，週五桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。另外，東北風偏強，桃園至台南、台東沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

氣溫方面，週五各地早晚低溫普遍16到18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及台東高溫則為24到26度，感受上仍稍涼，外出請增添衣物注意保暖。離島澎湖晴時多雲，19度到21度；金門晴時多雲，14度到20度；馬祖晴時多雲，14度到16度。

天氣風險公司指出，週六大環境由東北風漸轉偏東風，迎風面北海岸、東北角及東半部多雲偶短暫陣雨，大台北轉多雲時晴天氣，其餘各地晴到多雲。週日天氣進一步轉好，東半部也有陽光露臉機會，降雨也較零星。週六、曰氣溫逐步回升，白天舒適有暖意，但夜晚清晨氣溫低感受較冷，西半部注意10度左右溫差。下週一有另一波東北季風南下，水氣增多，北、東再次轉陰雨，氣溫下降，新竹以南晴到多雲。

紫外線指數方面，週五基隆市、台北市、新北市與宜蘭縣為低量級，其他縣市達中量級。

空氣品質方面，週五受東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

