中捷紅線增長擴大豐原服務範圍 車站從9座增到11座

台中捷運紅線崇德豐原線示意圖。（台中市政府提供）

台中捷運紅線正在進行可行性研究的期中審查，基於路網串聯完整性，捷工局將豐科軸線連接豐原車站的路段在可行性研究範圍內完成，擴大豐原地區服務範圍，新增2個車站，車站數量從9座增加為11座，總路線長度11.8公里增加為15.42公里。

捷運工程局說，預期在目標年2051年，崇德豐原線主線段半徑500公尺覆蓋可服務活動人口約22萬人，規劃尖峰時段服務班距2.5分鐘，每小時可提供最大服務運能為6720人次，可有效串聯台中市區到豐原地區的運輸走廊。

捷運工程局長蘇瑞文說，紅線初步規劃路線採高架設計，全長約11.8公里，預計設置9座高架車站，自崇德路與三民路路口開始，止於豐原大道與中正路交叉路口附近，但基於路網串聯完整性，此計畫將豐科軸線連接豐原車站的路段提前於紅線可行性研究範圍內完成，擴大豐原地區服務範圍，新增2個車站，車站數量增加為11座，總路線長度增加為15.42公里。

蘇瑞文說，紅線主線段路廊行經北區、北屯區、潭子區、神岡區、豐原區等行政區，作為串聯服務台中核心與豐原副都心主要路廊之一，沿線服務一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心及台鐵豐原車站等。

紅線未來將與中捷綠線轉乘接駁，北端將銜接到台鐵豐原站，南端則與機場捷運線（橘線）轉乘接駁，縱向連接台中國際機場及霧峰區域，未來也將與豐科軸線轉乘接駁，可有效紓解道路交通負荷。

紅線已完成可行性研究期中報告，顧問公司已依審查意見提送修正後的期中報告，捷工局已在審查，預計明年第3季完成期末報告後，提送中央審議；另外，地方說明會預計12月辦理。

