    首頁 > 生活

    3大節能計畫 估年減碳達2.7萬噸

    2025/12/04 19:30 記者黃宜靜／台北報導
    環境部長彭啓明。（圖由環境部提供）

    因應淨零排放的全球趨勢，各界正積極推動節能減碳措施。環境部今日表示，ESCO節能專案、冷卻行動示範運行補助計畫，以及推動廢（污）水能資源化及低碳智慧化處理計畫推動，有助於節能減碳，預估3項計畫每年減碳效益達2萬7001公噸。

    環境部今（4）日舉行「114 年環境部輔導補助節能減碳記者會」，公布3項節能減碳措施成果，包括ESCO節能專案、冷卻行動示範運行補助計畫，以及推動廢（污）水能資源化及低碳智慧化處理計畫，預估3項計畫每年減碳效益達2萬7001公噸。其中，ESCO節能專案部分，今日慈濟醫療財團法人、SGS台灣檢驗科技公司與ESCO合作推動節能專案備忘錄簽署儀式，預估每年可減6083公噸CO2e。

    環境部氣候署組長蘇意筠表示，環境部自今年推出「冷卻行動示範運行補助計畫」，鼓勵各行各業透過設備汰換、創新技術或導入智慧化管理，提高能源使用效率、減少高溫暖化潛勢冷媒使用，並抑低大用電戶的尖峰用電。同時未來3年須辦理組織溫室氣體盤查、提出節能成效報告、配合示範推廣，作為低碳社區認證分級與指標訂定的依據。

    蘇意筠指出，此次獲補助的27案涵蓋醫院、學校、商業或辦公大樓、機關（構）及工廠（非屬碳費徵收對象），透過儲冰系統與能源管理系統（EMS）整合、高效能設備汰換與冷媒替代等方式運行，預估每年可減少近4,740公噸CO2e。

    環境部長彭啓明續指，廢（污）水處理已成環境部門主要的溫室氣體排放來源之一，占全國排放量約0.91％，其中「廢水處理與放流」占近4成，為此環境部推動推動廢（污）水能資源化及低碳智慧化處理計畫。

    環境部水質保護司長王嶽斌進一步說明，該計畫以能源化、資源化、低碳智慧化及減害化4大面向推動廢（污）水綠色轉型，透過法規修正趨動業者更新設備，透過補助地方政府建立示範案場，引導傳統管末污染控制邁向資源再利用及環境永續，預計年底前規劃及核定共16處示範案場，包括能源化3處、資源化3處及低碳智慧化10處，預估每年可減少碳排放16,178公噸CO2e。

    彭啓明說，現階段是採取「點火」策略，讓各企業提高對ESCO的興趣；同時，預計在明年永續長會議上，會請各部會都能提出類似的示範案場，擴大合作推動節能。盼能透過政府先做，帶動企業加入。

