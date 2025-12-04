為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    立委黃秀芳牽線《國家地理》 彰縣國中生、圖書館80部影片免費看1年

    2025/12/04 19:55 記者張聰秋／彰化報導
    捐贈儀式場面熱鬧，《國家地理》影片1年期的公共播放授權，授權將從明年元旦開始。（黃秀芳服務處提供）

    捐贈儀式場面熱鬧，《國家地理》影片1年期的公共播放授權，授權將從明年元旦開始。（黃秀芳服務處提供）

    讚！立委黃秀芳與縣議員莊陞漢為推廣環境永續，牽線台灣效率能源協會，今（4日）天捐贈《國家地理》影片1年期的公共播放授權，授權將從明年元旦開始，受贈單位包括彰化縣立圖書館、員林演藝廳、全縣26鄉鎮市圖書館還有38 所國中，就是要讓學生與縣民都能透過優質影片拓展視野、學習新知。

    捐贈儀式在縣立圖書館進行，陽明國中校長張耀忠等7位校長，代表縣內學校受贈，縣議員黃柏瑜也到場。黃秀芳表示，這次授權的80部影片主題豐富，涵蓋海洋保育、野生動物、生態變遷與人文關懷等，生動的影像能有效協助教師拓展教學素材，引導學生成長，提升學習動機與環境素養，從小為環境永續紮根。她期盼未來能有更多企業資源接力，把這份愛心傳遞下去！

    教育處學管科長許惠茹指出，數位平台是現今學生的重要學習方式，這批資源來得正是時候！

    《國家地理》台灣代理的智軒文化事業股份有限公司董事長陳翰鋒，同時也是台灣效率能源協會代表，他說，地球永續發展，人人都要關心與落實日常，優質影片喚醒大家更愛地球。

    縣議員莊陞漢（左起）、立委黃秀芳牽線挹注教育資源，讓縣內國中生、縣民到圖書館免費看1年《國家地理》影片。（黃秀芳服務處提供）

    縣議員莊陞漢（左起）、立委黃秀芳牽線挹注教育資源，讓縣內國中生、縣民到圖書館免費看1年《國家地理》影片。（黃秀芳服務處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播