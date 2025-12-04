立委黃秀芳牽線《國家地理》 彰縣國中生、圖書館80部影片免費看1年

捐贈儀式場面熱鬧，《國家地理》影片1年期的公共播放授權，授權將從明年元旦開始。（黃秀芳服務處提供）

讚！立委黃秀芳與縣議員莊陞漢為推廣環境永續，牽線台灣效率能源協會，今（4日）天捐贈《國家地理》影片1年期的公共播放授權，授權將從明年元旦開始，受贈單位包括彰化縣立圖書館、員林演藝廳、全縣26鄉鎮市圖書館還有38 所國中，就是要讓學生與縣民都能透過優質影片拓展視野、學習新知。

捐贈儀式在縣立圖書館進行，陽明國中校長張耀忠等7位校長，代表縣內學校受贈，縣議員黃柏瑜也到場。黃秀芳表示，這次授權的80部影片主題豐富，涵蓋海洋保育、野生動物、生態變遷與人文關懷等，生動的影像能有效協助教師拓展教學素材，引導學生成長，提升學習動機與環境素養，從小為環境永續紮根。她期盼未來能有更多企業資源接力，把這份愛心傳遞下去！

教育處學管科長許惠茹指出，數位平台是現今學生的重要學習方式，這批資源來得正是時候！

《國家地理》台灣代理的智軒文化事業股份有限公司董事長陳翰鋒，同時也是台灣效率能源協會代表，他說，地球永續發展，人人都要關心與落實日常，優質影片喚醒大家更愛地球。

縣議員莊陞漢（左起）、立委黃秀芳牽線挹注教育資源，讓縣內國中生、縣民到圖書館免費看1年《國家地理》影片。（黃秀芳服務處提供）

