高市衛生局檢驗鯛魚排爆烏龍 邱于軒：檢驗期過長、讓人起疑

高市衛生局檢出全聯「台灣鯛魚排」動物用藥超標，最後證實為人為錯誤！高市議員邱于軒表示，因為檢驗期過長讓人起疑，她一直跟衛生局索資、卻都相應不理。

衛生局今指出，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」一案疑義，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致最終檢驗計算結果「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

邱于軒晚間表示，她對這案子追了很久，因為檢驗期實在太長、讓人質疑，但她期間一直跟衛生局索資，衛生局卻都相應不理。

邱于軒說明，10/14抽查、11/26才收到違規報告，其中時間長達40天，初步了解一般檢查快者一個禮拜、慢者兩個禮拜結果就可以出來。

邱于軒強調，一開始出發點是檢驗期若需這麼久，那民眾都吃光了，怎麼捍衛食安？不料卻是另一種情況。

她認為衛生局對食安採高規格沒錯，但或許可以更嚴謹一點，避免造成業者商譽損失、養殖業者冤枉、以及廣大消費者恐慌。

