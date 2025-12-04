為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高市衛生局檢驗鯛魚排爆烏龍 邱于軒：檢驗期過長、讓人起疑

    2025/12/04 19:24 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員邱于軒。（檔案照，記者王榮祥翻攝）

    高市議員邱于軒。（檔案照，記者王榮祥翻攝）

    高市衛生局檢出全聯「台灣鯛魚排」動物用藥超標，最後證實為人為錯誤！高市議員邱于軒表示，因為檢驗期過長讓人起疑，她一直跟衛生局索資、卻都相應不理。

    衛生局今指出，針對11月26日檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」一案疑義，經內部調查因檢驗科內部儀器品管紀錄正常，惟設定條件遭更改，致最終檢驗計算結果「不合格」，此操作人員為故意或過失，衛生局已主動移送檢調釐清。

    邱于軒晚間表示，她對這案子追了很久，因為檢驗期實在太長、讓人質疑，但她期間一直跟衛生局索資，衛生局卻都相應不理。

    邱于軒說明，10/14抽查、11/26才收到違規報告，其中時間長達40天，初步了解一般檢查快者一個禮拜、慢者兩個禮拜結果就可以出來。

    邱于軒強調，一開始出發點是檢驗期若需這麼久，那民眾都吃光了，怎麼捍衛食安？不料卻是另一種情況。

    她認為衛生局對食安採高規格沒錯，但或許可以更嚴謹一點，避免造成業者商譽損失、養殖業者冤枉、以及廣大消費者恐慌。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播