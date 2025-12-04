為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    俗氣變潮流？年輕人愛用這「手機配件」 網讚：超醜但保護力超強

    2025/12/04 20:05 即時新聞／綜合報導
    「掀蓋式手機殼」近日在年輕族群中再次掀起流行；示意圖。（資料照）

    「掀蓋式手機殼」近日在年輕族群中再次掀起流行；示意圖。（資料照）

    在快速更迭的科技潮流中，某些看似過時的設計卻總會在意想不到的時刻重新受到青睞。近日有學生在社群上分享，班上突然掀起一股「掀蓋式手機殼」風潮。貼文曝光後，大批網友湧入回憶殺，更有網友笑稱「流行真的會循環」。

    網友在Threads上發文表示，自己班級最近開始流行使用掀蓋式手機殼，不僅展示可以當手機架，還有卡夾層可以放卡片。貼文以簡短一句話引發共鳴，不少過去曾使用過類似設計的網友紛紛留言回應。

    貼文一出，瞬間引來300萬瀏覽，網友表示「這手機殼我記得是我媽那年紀流行，現在已經燒到年輕人這邊了嗎！」、「文藝復興週期變得越來越短」、「接著就會是掛腰帶皮套……」。也有網友稱讚掀蓋式手機殼的實用性，網友表示「終於知道這個俗氣的東西有多好用了」、「必須說，裝這種手機殼，目前還沒看到摔爛的，螢幕根本保護超好」。

    不過，還是有網友表示「不喜歡掀蓋耶……」、「掀蓋真的好醜」、「但這個摩托車支架放不上去耶」。

    在 Threads 查看

