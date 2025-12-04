扯！台灣鯛魚排檢出禁藥高市衛局搞烏龍 養殖漁民怒：一定求償

口湖漁類生產合作社供應的鯛魚排被高雄市衛生局檢出含動物用藥，經連日風波，結果大逆轉，合作社將於明天10點開記者會說明。（圖由雲林縣政府提供）

高雄市衛生局日前發布，全聯台灣鯛魚排檢出不得檢出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」0.028ppm，豈料案情大逆轉，高雄市衛生局今天承認「人為疏失」，向業者及社會大眾致歉。雲林縣許姓養殖戶得知後怒轟，「一定會求償」；供應商口湖漁類生產合作社說，明天早上10點召開記者會說明。

高雄市衛生局日前檢出禁藥的台灣鯛魚排加工廠及養殖場都在雲林縣，雲林縣衛生局調查，這批貨是單一養殖場供貨，加工後也只出貨給全聯，已賣出1萬3793片；供應商口湖漁類生產合作社把廠內留樣的同批魚貨送第三方單位SGS檢驗，前天報告出爐，未檢出動物用藥殘留，但高雄市府立即回擊，「兩者是不同檢體」。

豈料，今天案情急轉直下，高雄市衛生局召開記者會致歉，承認最終檢驗計算結果「不合格」，事實上是操作人員所為故意或過失，向口湖漁類生產合作社、全聯與受影響消費者誠摯致歉，並依法追究相關人員責任，相關損失賠償事宜，衛生局將與全聯及業者主動協調，已將全案送司法調查以釐清原因，應負之責絕不迴避。

許姓養殖戶聞訊後憤怒地說，這起事件可能已經造成民眾對於自家產出的鯛魚失去信心，而且經過媒體報導發酵後，傷害已造成，置商譽於何地？「一定要好好跟高雄市衛生局求償」。口湖漁類生產合作社總經理王益豐則指出，明天早上10點召開記者會對外說明。

對此，雲林縣農業處長魏勝德說，已解除魚塭移動管制，後續首要工作是協助商家回復商譽。再者，如果業者需要追討相關損失賠償，將請縣內消保官提供協助。雲林縣府針對食品安全確實把關，提供最好的農漁畜產品給民眾；衛生局長曾春美說，供應商是產業合作社，如業者有求償動作，可向農業處尋求協助，依法尋求賠償。

另外，已立案調查的雲林地檢署說，等待收到各方正式報告，確定台灣鯛未受到汙染，屆時再研議是否續辦。

