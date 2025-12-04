台美日「非典型氫鍵」研究 北科大成果登國際頂尖期刊JACS

北科大有機高分子研究所特聘教授呂良賜（中）率領的團隊跨國，研究成果登上國際頂尖期刊JACS。（北科大提供）

臺北科技大學有機高分子研究所特聘教授呂良賜率研究生林祐慶、曾品翔、李貞瑩、史嘉和、龔天宥等人，與美國能源部橡樹嶺國家實驗室（ORNL）、日本質子加速器研究複合設施（J-PARC）合作，發表「非典型氫鍵」的最新研究成果，有助於永續能源等多面向發展，獲國際頂尖期刊《Journal of the American Chemical Society》刊登。

呂良賜說明，氫鍵是生物與材料系統中極為關鍵的化學作用力，但其中牽涉氫原子的位置與鍵長，往往難以精確觀測。團隊採用源自美國「曼哈頓計劃」的高強度中子束量測團隊製造出的大顆晶體，並可精準解析至「毫埃」尺度，成功捕捉過去難以直接驗證的非典型氫鍵行為。

呂良賜比喻，如同在不必親自登上喜馬拉雅山巔峰的情況下，仍能準確量到山上隨四季變化而不同的積雪高度，中子實驗讓研究團隊得以「遠距」又「準確」地看清氫原子的真實樣貌。

研究團隊自2021年起，即在中子實驗首度量測且準確報導碳氫鍵的顯著縮短；2023年再於德國頂尖應化期刊《Angewandte Chemie International Edition》發表碳氫鍵鍵長伸長的結果。本次最新成果更進一步顯示：在亞甲基的兩個碳氫鍵（H-C-H）中，一根顯著伸長，另一根則顯著缩短，使得知名的虎克定律，得以在最常見的碳氫鍵振動中，獲得更可靠且更廣泛的應用。

呂良賜長期致力於含碳氫氟元素的「非典型氫鍵（弱作用力）」研究，包括C–H⋯X氫鍵、C–F⋯F–C鹵素鍵、氟取代分子間作用、分子堆積效應等，其團隊結合精準分子設計與多重光譜技術，系統性解析這些微弱卻關鍵的作用力如何影響晶體結構、材料物性與高分子反應行為。

呂良賜表示，這些疏水的弱作用力雖然不是特別大，卻往往是決定材料性能、穩定性，甚至分子辨識行為的關鍵因素。本次發表延續團隊長年研究脈絡與軌跡，再度在國際舞台上證明北科大團隊於非典型氫鍵研究上的獨到貢獻與領先地位，對永續能源新型、功能材料、奈米薄膜、光電元件及能源轉換系統的設計皆具前瞻應用潛力。

