機車就是我家！ 6隻喵星人霸占機車變「套房」 車主崩潰求救

貓咪一家6口霸占機車變「套房」，車主崩潰求救。（圖由民眾提供）

機車就是我家！彰化市1名女子最近一年來出門上班時，她的機車坐墊、腳踏板上竟都趴著好幾隻「喵星人」，好氣又好笑，想抓時又會跑掉，下班回家後這群貓咪又跳上機車「霸占」坐墊、腳踏板，有如住在「月租套房」，最多時曾一家6口「以機車為家」，讓她崩潰上網求救「我被這些貓搞死了，抓不到，整天都在」，拜託貓奴大神有無抓貓經驗，或有熱心民眾願意提供安全處所協助安置這些喵星人。

這名女子指出，不曉得她的機車有何魔力，從一年多前開始，她的機車坐墊、腳踏板上都會有好幾隻貓咪棲息，每回下班回家停好車，就會有好幾隻貓咪飛奔而來，分別「霸占」腳踏板與坐墊，晚間就睡在機車上，早上出門上班還得要驅趕才會離開，如此日復一日，猜測貓咪們目前已經繁衍到第3代，目前棲息的是1公、1母帶著4隻幼貓；她的機車簡直已經變成喵星人的「套房」，坐墊是「高級景觀房」，腳踏板是「多人家庭房」，機車旁邊則是「露天休息區」。

請繼續往下閱讀...

她說，這幾隻貓經常趴在她的機車上，想抓也抓不到，也不知道怎麼安置，又怕牠們出意外，也怕衛生問題影響附近住戶；她不是要趕走牠們，只是希望有懂貓、願意協助安置的熱心民眾，讓這些喵星人有一個更安全的地方。貓咪們都很乖，也沒有攻擊性，只是真的很會把機車當自己的家。

有網友稱自己的機車也會有流浪貓棲息，還會在腳踏板處留下尿液，還有網友笑稱「貓咪們已經選中奴才了！」但有不少人表示這些小貓很可愛，呼籲愛貓人士踴躍認養。

1名女車主機車被6隻貓霸占變「套房」，崩潰上網求救。（圖由民眾提供）

貓咪一家6口以機車為家，每天睡在機車上。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法