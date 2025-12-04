台灣首辦「世界原住民族傳統運動會」 聖火傳遞今抵達原民會

「2025 世界原住民族傳統運動會」將於本月10日至12日在屏東來義高中舉行，為台灣首次主辦國際級原住民族傳統運動賽會，聖火今日抵達原民會。（原民會提供）

「2025 世界原住民族傳統運動會」將於本月10日至12日在屏東來義高中舉行，為台灣首次主辦國際級原住民族傳統運動賽會，聖火自上月27日由屏東縣起跑，經過39個原鄉後，今日抵達原民會，由主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur迎接，他表示，盼藉此串起全台部落情感連結，以及全國民眾對原住民族傳統體育文化的關注。

此屆賽會共邀請來自10個國家、28支代表隊、約1100位選手齊聚一堂，以運動為語言展開文化交流。競賽涵蓋10項原住民族傳統運動，包括傳統射箭、鋸木、拔河、摔角、撒網、傳統負重、路跑、浮潛競速、傳統划艇與傳統樂舞。

賽會聖火傳遞展開為期14天的全台55個原住民族地區環島接力，今日行程進入第8天，聖火隊伍一早由宜蘭縣大同鄉公所出發，經新北市烏來區公所傳遞至原民會，隨後將繼續南下前往桃園市復興區公所及新竹縣關西鎮公所，明日進入新竹縣尖石鄉、五峰鄉，並傳遞至苗栗縣南庄、獅潭及泰安等鄉鎮。

曾智勇Ljaucu‧Zingrur迎接聖火時表示，聖火傳遞不僅是宣告賽事的即將到來，更是一條串聯全台原鄉部落、連結彼此情感的重要紐帶。今日的路線特別跨越了宜蘭、新北、桃園與新竹的泰雅族群生活領域，象徵著跨區域的文化連結與族群共榮。

曾智勇Ljaucu‧Zingrur提到，聖火傳遞預計於本月10日抵達終點站、活動主場地屏東縣來義高中，期盼透過聖火的環台旅程，凝聚全國民眾對原住民族傳統體育文化的關注，並邀請大眾屆時一同為選手加油喝采。

「2025世界原住民族傳統運動會」的聖火自11月27日由屏東縣起跑，今抵原民會，主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur熱情迎接。（原民會提供）

